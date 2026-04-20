El caso de presunto fraude a narcos que salpica a un exsocio de Abelardo de la Espriella ¿de qué se trata?

En la corte federal de Tampa, Florida, Estados Unidos, avanza un proceso criminal contra el exinformante colombiano de la DEA y el FBI Jorge Luis Hernández, alias “Boliche”, a quien se le acusa de lavar plata que cobraba a narcos internacionales bajo falsas promesas de reducir sus condenas u otros beneficios judiciales.
Según una investigación de Univisión Noticias, “Boliche” ha trabajado como colaborador legal de oficinas de abogados de narcotraficantes en el sur de la Florida, incluyendo la de Abelardo de la Espriella en Miami.
En el expediente de Tampa, según esa cadena de noticias, se hablaría al menos tres veces de un abogado colombiano que habría participado en algunas de las negociaciones de “Boliche” que cita la acusación”.
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