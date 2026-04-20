Auditoría confirma que hijo de María Fernanda Cabal habría recibido millonario subsidio de manera irregular

El Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario, Finagro, habría encontrado inconsistencias estructurales en un crédito y un subsidio de Incentivo a la Capacitación Rural (ICR) concedidos al abogado penalista Juan José Lafaurie Cabal, hijo de la senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal y el presidente de Fedegán, José Félix Lafaurie.
Según información de El Reporte Coronell, la auditoría ordenada por Finagro habría encontrado “una secuencia de inconsistencias estructurales sobre la tenencia de la tierra y la identificación de los beneficiarios del proyecto”.