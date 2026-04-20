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EE. UU. abre portal para devolver US$166.000 millones pagados en aranceles tras fallo contra Trump

Estados Unidos habilitó un portal para devolver aranceles tras fallo judicial contra Trump, con solicitudes por US$127.000 millones y pagos previstos entre 60 y 90 días.

  • La autoridad aduanera de EE. UU. revisa millones de registros de importaciones mientras avanza el proceso de reembolso de aranceles cobrados durante la era Trump. FOTO GETTY.
    La autoridad aduanera de EE. UU. revisa millones de registros de importaciones mientras avanza el proceso de reembolso de aranceles cobrados durante la era Trump. FOTO GETTY.
Andrés Villamizar
Andrés Villamizar

Economía

hace 2 horas
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La Oficina de Aduanas de Estados Unidos habilitó desde este lunes una plataforma digital para que las empresas tramiten la devolución de aranceles a importaciones, luego de que la Corte Suprema anulara una parte significativa de estos gravámenes.

La decisión judicial, emitida el pasado 20 de febrero, determinó que el entonces presidente Donald Trump no contaba con las facultades necesarias para imponer buena parte de estas tarifas, que en su momento generaron ingresos por 166.000 millones de dólares y ahora entran en proceso de reembolso.

Según explicó la agencia en su portal oficial, las compañías podrán recibir el dinero entre 60 y 90 días después de que sus solicitudes sean aprobadas. No obstante, en esta primera fase solo serán consideradas aquellas peticiones relacionadas con trámites aduaneros aún no concluidos o con mercancías que hayan ingresado al país en un plazo inferior a 80 días.

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56.500 ya piden la devolución de su pago de aranceles

Según AFP, el volumen de solicitudes ya es significativo. De acuerdo con documentos judiciales con corte al 9 de abril, cerca de 56.500 empresas habían iniciado procesos de reclamación, que en conjunto suman aproximadamente 127.000 millones de dólares.

La magnitud operativa del proceso ha obligado a la autoridad aduanera a solicitar más tiempo ante la justicia para gestionar las devoluciones. Esto se debe a que la administración debe revisar la documentación correspondiente a más de 53 millones de registros de importaciones.

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En total, se estima que unas 330.000 empresas realizaron importaciones durante la vigencia de estos aranceles, lo que amplía el universo potencial de solicitantes en los próximos meses.

En paralelo, algunas compañías del sector logístico ya anticipan cómo manejarán estos recursos. La empresa de transporte FedEx informó que transferirá a sus clientes los montos que sean reembolsados por el gobierno estadounidense.

Tras el fallo de la Corte Suprema, Trump reaccionó anunciando de inmediato un nuevo arancel del 10%, sustentado en una base legal diferente, lo que abre un nuevo capítulo en la política comercial del país.

Los aranceles en los mandatos Trump

La política arancelaria de Estados Unidos tomó un giro proteccionista en 2018, cuando Trump impulsó una ofensiva comercial contra China y otros socios, bajo el argumento de defender la industria local y aplicar medidas de “reciprocidad”. Con el paso de los años, estos gravámenes se extendieron a sectores clave como el acero, el aluminio y bienes tecnológicos, amparados por la administración en la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA).

En su segundo mandato, el uso de aranceles se intensificó como herramienta de presión económica y diplomática, lo que elevó las tensiones con socios como la Unión Europea, Canadá y varias economías asiáticas. Al mismo tiempo, crecieron las críticas internas por el impacto en los precios y las cadenas de suministro, mientras distintos tribunales comenzaron a cuestionar la legalidad de estas medidas adoptadas por vía de emergencia.

El debate llegó a su punto más alto el 20 de febrero de 2026, cuando la Corte Suprema, en una decisión de seis votos contra tres, concluyó que la IEEPA no faculta al presidente para imponer aranceles de alcance internacional. El fallo dejó sin efecto la mayoría de estas tarifas y acotó el margen de acción del Ejecutivo en política comercial. A partir de entonces, se activó una ola de reclamaciones: más de 56.500 empresas y ciudadanos han solicitado la devolución de los pagos realizados.

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