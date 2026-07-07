De la Espriella se quiere posesionar en una guarnición militar, ¿puede hacerlo?

El presidente electo Abelardo de la Espriella quiere posesionarse en una guarnición militar. Es decir, rompería con la tradición de posesionarse en la Plaza de Bolívar de Bogotá, ante el Congreso. Pero, ¿puede hacerlo? y, de ser así, ¿con qué intención lo hace?
Según el artículo 192 de la Constitución, el presidente de la República “tomará posesión de su destino ante el Congreso”. Sin embargo, no deja claro que sea en el Capitolio Nacional, y el artículo 140 dice que las cámaras del Congreso pueden ponerse de acuerdo para trasladar la sesión a otro lugar. ¿Qué dicen los expertos?
La propuesta llega en medio de un ambiente de tensión por la cancelación del empalme entre el gobierno del presidente Gustavo Petro y el de De la Espriella. Petro ha dicho que no reconocerá a De la Espriella y que “el presidente de Colombia es Iván Cepeda”.
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