Federación de Cafeteros estrenará voto electrónico en elecciones de 2026

La Federación Nacional de Cafeteros (FNC) anunció que implementará por primera vez en su historia el voto electrónico como parte del proceso de elección de representantes a los comités municipales y departamentales.
La nueva modalidad será un mecanismo complementario, adicional al voto presencial y de carácter voluntario. Con esta innovación, la organización busca facilitar la participación de los productores que viven en las zonas más apartadas del país y fortalecer el modelo democrático del gremio cafetero, considerado un referente de representatividad y modernización en América Latina.
El sistema permitirá reforzar la seguridad, la trazabilidad y la auditoría del proceso mediante el cual serán elegidos 4.848 representantes gremiales.
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La Federación destacó que este mecanismo fortalece un sistema electoral que ya registra altos niveles de representatividad, con un líder gremial por cada 115 familias cafeteras. De esta manera, las decisiones continúan surgiendo directamente de los productores, bajo la veeduría de la Misión de Observación Electoral (MOE), entidad encargada de garantizar la transparencia del proceso.