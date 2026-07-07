Federación de Cafeteros estrenará voto electrónico en elecciones de 2026

La Federación Nacional de Cafeteros (FNC) anunció que implementará por primera vez en su historia el voto electrónico como parte del proceso de elección de representantes a los comités municipales y departamentales. La nueva modalidad será un mecanismo complementario, adicional al voto presencial y de carácter voluntario. Con esta innovación, la organización busca facilitar la participación de los productores que viven en las zonas más apartadas del país y fortalecer el modelo democrático del gremio cafetero, considerado un referente de representatividad y modernización en América Latina. El sistema permitirá reforzar la seguridad, la trazabilidad y la auditoría del proceso mediante el cual serán elegidos 4.848 representantes gremiales. Entérese: Producción de café creció 43% en junio, pero el balance del semestre sigue en rojo La Federación destacó que este mecanismo fortalece un sistema electoral que ya registra altos niveles de representatividad, con un líder gremial por cada 115 familias cafeteras. De esta manera, las decisiones continúan surgiendo directamente de los productores, bajo la veeduría de la Misión de Observación Electoral (MOE), entidad encargada de garantizar la transparencia del proceso.

¿Cuáles son las fechas clave de las elecciones cafeteras 2026?

La FNC definió el calendario que regirá el proceso electoral digital y presencial para las elecciones cafeteras de 2026, en las que participarán más de 560.000 familias cafeteras. El periodo de inscripción para quienes deseen utilizar el voto electrónico, así como para los productores que quieran votar en un municipio distinto al de expedición de su cédula cafetera, estará habilitado entre el 11 de junio y el 24 de julio. Las votaciones electrónicas podrán realizarse entre el 1 y el 3 de septiembre. Posteriormente, las jornadas presenciales se desarrollarán el 5 o el 6 de septiembre, de acuerdo con la fecha que determine cada comité. Finalmente, el 30 de octubre se llevará a cabo la posesión oficial de los 4.848 representantes gremiales elegidos.

¿Cómo pueden inscribirse los cafeteros para votar electrónicamente?

Para utilizar el voto electrónico, los productores deben realizar un proceso de inscripción que únicamente requiere un teléfono celular con acceso a internet y la aplicación WhatsApp instalada para realizar el proceso. El primer paso consiste en ingresar al sitio web para realizar la autenticación. Posteriormente, el usuario debe guardar el número de contacto de la FNC. Si se encuentra en Colombia, deberá registrar el 1 313 6600 y si está en el exterior, utilizar el indicativo del país: +57 1 313 6600.

Luego, deberá enviar un mensaje con la palabra “Hola” a través de WhatsApp para activar la conversación. Dentro del menú deberá seleccionar las opciones “Elecciones Cafeteras” e “Inscripción por Voto Electrónico”. El sistema solicitará el número de cédula, una fotografía delantera y posterior del documento de identidad, además de una fotografía del rostro para verificar la identidad del productor.

Una vez completado el procedimiento, el chatbot enviará un mensaje confirmando que la inscripción fue realizada con éxito. Con esta iniciativa, el gremio cafetero incorpora por primera vez el voto electrónico a sus elecciones gremiales, en un proceso que busca ampliar la participación de los caficultores, especialmente de quienes viven en regiones apartadas, sin reemplazar el mecanismo presencial y manteniendo los controles de transparencia y verificación electoral.

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