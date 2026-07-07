¿Quién será local en Vancouver? Colombia es el país latino con mayor presencia en Canadá

La Selección Colombia define su paso a los cuartos de final ante la Selección Suiza en Vancouver. El combinado europeo ya se encuentra establecido en territorio canadiense al ser el primero del grupo donde estaban los anfitriones, algo que en el papel los convierte como “locales”; sin embargo, una presencia importante de colombianos en ese país podría cambiar esa sensación.
Los hinchas colombianos se han caracterizado durante el Mundial 2026 por hacer sentir a los dirigidos por Néstor Lorenzo como si estuvieran en el Metropolitano de Barranquilla; así lo hicieron en los estadios de Ciudad de México, Guadalajara, Miami y Kansas.
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Se espera que, tras haber colmado a dos países, México y Estados Unidos, con la mancha amarilla, se logre lo mismo en Canadá, esto teniendo en cuenta que la Selección Colombia será la única en jugar en los tres países anfitriones.