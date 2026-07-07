¿Quién será local en Vancouver? Colombia es el país latino con mayor presencia en Canadá

La Selección Colombia define su paso a los cuartos de final ante la Selección Suiza en Vancouver. El combinado europeo ya se encuentra establecido en territorio canadiense al ser el primero del grupo donde estaban los anfitriones, algo que en el papel los convierte como “locales”; sin embargo, una presencia importante de colombianos en ese país podría cambiar esa sensación. Los hinchas colombianos se han caracterizado durante el Mundial 2026 por hacer sentir a los dirigidos por Néstor Lorenzo como si estuvieran en el Metropolitano de Barranquilla; así lo hicieron en los estadios de Ciudad de México, Guadalajara, Miami y Kansas. Lea también: Video | Emparrandado y hasta tomando guaro: hinchas colombianos “nacionalizaron” al brujo de Ghana en el partido de Kansas Se espera que, tras haber colmado a dos países, México y Estados Unidos, con la mancha amarilla, se logre lo mismo en Canadá, esto teniendo en cuenta que la Selección Colombia será la única en jugar en los tres países anfitriones.

¿Cuántos colombianos hay en Vancouver?

Luego de superar a Ghana en Kansas, el combinado cafetero debió desplazarse a territorio canadiense donde lo esperaba Suiza, quien venció a Argelia en su llave por los dieciseisavos de final. El partido será en la ciudad de Vancouver, una ciudad que es el cuarto núcleo urbano de la comunidad colombiana después de Toronto, Montreal y Quebec. Esta ciudad hace parte de la provincia de Columbia Británica, en donde está concentrado el 6 % de la diáspora colombiana en el país norteamericano. De acuerdo con cifras oficiales de autoridades canadienses, de los 34 millones de habitantes de Canadá, 380.000 son de origen latinoamericano. De ese grupo, alrededor de 40.000 personas son de origen colombiano, siendo el país de América Latina con la mayor presencia en Canadá. Centrados en Columbia Británica, provincia donde jugará el combinado colombiano, de acuerdo con la Sociedad Cultural y Empresarial Latincouver, México, Colombia y Brasil son los tres países con mayor presencia en la localidad de Vancouver, algo que se percibe en el aumento de los hablantes del español en un 21 % en los últimos cinco años. A los colombianos que ya viven en territorio canadiense hay que sumarle a quienes viajaron a Vancouver una vez se confirmó la sede del partido de Colombia por los octavos de final. De acuerdo con agencias como Viajes Falabella, el interés de los colombianos para viajar a Vancouver aumentó en un 500 %.



Con esto, se espera que la hinchada colombiana en el BC Place Vancouver sea mayoría. Este estadio, con capacidad para 52.497 aficionados, se despide con este partido de la Copa del Mundo, la cual pasará a jugarse al 100 % en las rondas finales en Estados Unidos. La presencia de la hinchada colombiana ya se hizo sentir en Canadá con un banderazo que protagonizaron los aficionados el pasado lunes, 6 de julio, a las afueras del hotel donde se hospedan los futbolistas.