Las 10 promesas clave del nuevo gobierno: énfasis en seguridad y salud

Tras una campaña marcada por la ausencia de debates, pero no de confrontaciones, es probable que usted se haya enterado más de las peleas que de las propuestas. En ese contexto, el hoy presidente Abelardo de la Espriella, en lugar de presentar un extenso plan de gobierno, optó por un documento sobrio, con la seguridad, la economía y la defensa de la Constitución como sus principales ejes. Esas fueron las banderas que repitió en entrevistas durante la campaña y sobre las que ha vuelto a pronunciarse tras resultar electo. Ahora, al asumir la Presidencia, el reto será convertirlas en hechos. Para lograrlo, tendrá que traducir sus principales propuestas en el Plan Nacional de Desarrollo, la hoja de ruta que define objetivos, metas e inversiones prioritarias de un gobierno durante su mandato. Ya ha hecho anuncios y sostenido reuniones para poner en marcha varias de las iniciativas. Por eso, ad portas de un nuevo gobierno, vale la pena repasar cuáles fueron las diez propuestas que más resonaron y qué tan cerca —o lejos— está de cumplirlas. Le puede interesar: Sin Infantino y con refuerzo del pie de fuerza: así avanza Cali hacia la posesión de De la Espriella

1. Mano dura contra el crimen

“El crimen es hoy el principal enemigo de la libertad, la paz verdadera y la estabilidad del país”. Esa fue una de las propuestas más repetidas por De la Espriella en campaña. De ahí se desprenden varias líneas de acción: obtener control territorial, atacar economías ilícitas y “reconstruir” la Fuerza Pública. Lo reiteró en su primer discurso como presidente electo: dio un mes a los grupos armados para someterse a la justicia. “En mi gobierno no habrá ofertas generosas ni concesiones inaceptables”, dijo. Su apuesta será “la mano dura” e incluye los ‘bloques de seguridad urbana’, sobre los que faltan detalles, y la revisión de la JEP, a la que criticó en campaña y su minJusticia, Iván Cancino, le haría “veeduría estricta”.

2. Inyección a la salud

Como “una crisis humanitaria” diagnosticó Abelardo de la Espriella la situación de la salud. Por eso, propuso inyectar $10 billones para el sistema en los primeros 90 días, compromiso que ratificó en el plan de rescate presentado la semana pasada. La distribución contempla $4 billones para saldar deudas y nóminas atrasadas; $3 billones para medicamentos y tratamientos; $2 billones para pacientes con enfermedades crónicas; y $1 billón para fortalecer entidades como el Invima. Planteó revisar los ajustes a la Unidad de Pago por Capitación (UPC).

3. Bloque contra la corrupción

Otra de las banderas del presidente electo ha sido la lucha contra la corrupción; precisamente por ese lado ha enfocado a su equipo de empalme. Durante la campaña propuso crear un Bloque de Búsqueda contra la Corrupción, liderado directamente por el presidente y articulado con los organismos de inteligencia de la Fuerza Pública, la Contraloría, la Procuraduría y la UIAF. La estrategia también contempla aplicar mecanismos de “extinción de dominio exprés” para recuperar bienes obtenidos mediante actos de corrupción. En materia de contratación pública, planteó la creación de un “gobierno trazable”. Entre las medidas incluyó una reforma al Secop para adoptar la tecnología blockchain para las compras estatales a 2030.

4. Gran recorte al Estado

Al estilo de la “motosierra” del presidente argentino Javier Milei, De la Espriella habló en campaña de recortar el Estado en un 40% bajo el argumento del derroche durante el gobierno Petro, una meta que podría ser difícil de cumplir por la rigidez de la estructura estatal. Plantea revisar eficiencia de entidades (como el Invima, ICA, superintendencias, cámaras de comercio, licencias ambientales, consulta a comunidades, reglamentos del MinComercio, MinTIC, MinTransporte, DIAN), y fortalecer la meritocracia.

5. El “fracking responsable”

Con un video grabado en el páramo de Sumapaz, el vicepresidente José Manuel Restrepo envió un mensaje en campaña: el compromiso de que no habría fracking en los páramos. Eso, en medio de lo dicho por Abelardo de la Espriella de reactivar estudios para poner en marcha esa forma de extracción de petróleo, al considerarla clave para aumentar la producción, fortalecer las finanzas públicas y recuperar la autosuficiencia energética del país de forma “responsable”, como dijo el minAmbiente Fabio Arjona. También buscarían acelerar proyectos de gas y promover la minería así como reformar la consulta previa. No eliminarían la Anla, pero Arjona ha dicho que hay requisitos que “huelen a hostigamiento”.

6. Fumigar la coca

También sobre seguridad, prometió retomar de forma inmediata la aspersión aérea para combatir los cultivos ilícitos. No usaría glifosato, que está prohibido por la Corte, sino que lo haría con drones y bioherbicidas. El presidente electo ha hablado de intervenir más de 330.000 hectáreas de coca, aunque el más reciente informe de la ONU reporta que Colombia cerró 2024 con 261.000 hectáreas. La estrategia contempla reforzar la erradicación manual obligatoria, reactivar bombardeos contra campamentos narco y endurecer el control en rutas aéreas y marítimas.

7. Educación pensada para el trabajo

En educación, una de las frases más recordadas de la campaña de Abelardo de la Espriella fue: “Hay que sacar a Fecode de los salones y meter a Dios de donde nunca debió salir”. Con esa declaración marcó su intención de darle mayor espacio a la formación en valores y religión, busca acercar la enseñanza a las necesidades del mercado laboral y fortalecer la calidad del sistema. Su programa de gobierno propone crear programas de formación en inteligencia artificial, robótica, computación cuántica, bilingüismo y economía del cuidado; implementar la evaluación docente; ampliar los créditos blandos y becas por mérito; crear una Universidad Virtual en Casa y ampliar la conectividad y la entrega gratuita de computadores.

8. El destino de la tierra

En el campo, el presidente ha dicho que el sector fue “abandonado” y carece de seguridad e infraestructura. Propuso diferenciar las políticas para la agricultura campesina y la agroindustria, fortalecer la seguridad en zonas rurales y mejorar el acceso a créditos. Entre las medidas más ambiciosas busca ampliar la frontera agrícola en 1,5 millones de hectáreas y desarrollar un polo agroindustrial en la Altillanura, inspirado en el modelo de Mato Grosso (Brasil). Ya dijo que eliminará las Áreas de Protección para Producción de Alimentos pues restringen el uso de la tierra. Le puede interesar: ¿Por qué 11 países europeos no fueron invitados a la posesión de De La Espriella? Esto explica el nuevo gobierno

9. Las regiones como prioridad

La descentralización también ha sido una de las banderas de Abelardo de la Espriella. Durante la campaña insistió en que no saldrá del país y que recorrerá de manera permanente las regiones, una estrategia que ya comenzó con los llamados empalmes regionales. Antes de ser elegido, además, respaldó la implementación de la reforma al Sistema General de Participaciones, aunque desde su elección no se ha vuelto a pronunciar sobre la ley de competencias, la pieza pendiente para ponerla en marcha. Su propuesta busca dar mayor autonomía a los departamentos para atraer inversión privada, reducir trabas locales y optimizar el uso de sus recursos. No obstante, ha advertido que eso irá acompañado de estrictos controles sobre los recursos públicos.

10. Cárceles al estilo de Bukele

Abelardo de la Espriella prometió construir megacárceles inspiradas en el estilo del presidente salvadoreño Nayib Bukele. Durante la campaña aseguró que estos centros penitenciarios estarán diseñados para que “no entre ni la señal de la Santa Cruz”, con el objetivo de frenar las extorsiones que provienen de allí, que serían administradas por concesiones del sector privado. En su plan de gobierno solo habla de “recuperar el sistema carcelario”, pero De la Espriella ha planteado liquidar el Inpec y reemplazarlo por veteranos y reservistas de la Fuerza Pública. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Bloque de Preguntas Frecuentes