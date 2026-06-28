¿De dónde saldrán los 10 billones que el nuevo gobierno le va a inyectar al sistema de salud?

De los sectores que quedan en crisis tras el gobierno del presidente Gustavo Petro, quizás el único que toca —literalmente— la vida de los colombianos, es el sistema de salud. Deudas billonarias, desconfianza, caos y pacientes muertos, con largas esperas para atención y poniendo más quejas hacen parte del panorama que recibe el mandato del presidente electo Abelardo de la Espriella.
De ese panorama de desorden y de ciudadanos viviendo las consecuencias de la falta de voluntad política y terquedad ideológica y jurídica de la Administración saliente es absolutamente consciente el equipo programático en salud de quienes llegarán a la Casa de Nariño el próximo 7 de agosto.
Al menos así lo expresaron tres personas que asistieron la semana pasada a la reunión que ese equipo convocó con más de 30 gremios de pacientes, sociedades científicas, entidades promotoras de salud (EPS), prestadores de servicios, laboratorios farmacéuticos y económicos para un acercamiento que le permita hacerse una idea de cuán grande debe ser la solución de la crisis que van a heredar.
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