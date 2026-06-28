¿De dónde saldrán los 10 billones que el nuevo gobierno le va a inyectar al sistema de salud?

De los sectores que quedan en crisis tras el gobierno del presidente Gustavo Petro, quizás el único que toca —literalmente— la vida de los colombianos, es el sistema de salud. Deudas billonarias, desconfianza, caos y pacientes muertos, con largas esperas para atención y poniendo más quejas hacen parte del panorama que recibe el mandato del presidente electo Abelardo de la Espriella. De ese panorama de desorden y de ciudadanos viviendo las consecuencias de la falta de voluntad política y terquedad ideológica y jurídica de la Administración saliente es absolutamente consciente el equipo programático en salud de quienes llegarán a la Casa de Nariño el próximo 7 de agosto. Al menos así lo expresaron tres personas que asistieron la semana pasada a la reunión que ese equipo convocó con más de 30 gremios de pacientes, sociedades científicas, entidades promotoras de salud (EPS), prestadores de servicios, laboratorios farmacéuticos y económicos para un acercamiento que le permita hacerse una idea de cuán grande debe ser la solución de la crisis que van a heredar. Le puede interesar: Tribunal ordena a la Nueva EPS publicar estados financieros de 2023 y 2025

¿Vientos de confianza?

EL COLOMBIANO habló con los representantes de las organizaciones Pacientes de Alto Costo, Néstor Álvarez; de Pacientes Colombia, Denis Silva, y de la Fundación Retorno Vital, Nicolás García. Los tres coinciden en que la reunión les dejó —al menos hasta ahora— buenas sensaciones sobre la participación en las decisiones futuras y de reparar la confianza entre los actores del sistema, aunque aún con preguntas. La propuesta de salud del presidente electo De la Espriella planteaba un plan de choque de 90 días en los que —mediante un puesto de mando unificado (PMU)— le inyectaría $10 billones al sistema para darle liquidez. Precisamente, sobre esa cantidad de recursos giran los interrogantes de los tres líderes. Para Néstor Álvarez, el encuentro significó pasar de la intención a la realidad de “abrir un lugar participativo”, el cual “es importante para que se mantenga abierto el espacio”. Allí, según contó, el equipo del nuevo gobierno planteó un “choque jurídico y financiero y de relaciones públicas para estabilizar el sistema con los actores. También nos preguntaron qué sugeríamos para tener en cuenta en esa reconstrucción”.

Entre tanto, Denis Silva destacó que en la reunión —coordinada por Iván Sánchez, encargado de la propuesta de salud de Abelardo, y llevada a cabo por Juan Diego Álvarez y Marcela Montealegre— vio el compromiso de que se cumplirán los autos de la Corte Constitucional sobre la insuficiencia de la unidad de pago por capitación (UPC), que son los recursos que el Estado le entrega a las EPS para la atención de sus usuarios. Vale recordar que el alto tribunal determinó en 2025 que el valor de esa prima no alcanzaba para cubrir la demanda de servicios de la gente y le ordenó al Ministerio de Salud reajustarla. Sin embargo, esa entidad incumplió y hoy en día el ministro Guillermo Jaramillo tiene abierto un proceso por desacato. “También hablaron de instalar el PMU para el manejo de la crisis desde el primer día y enfocarse en talento humano, entrega de medicamentos y servicios cerrados”, afirmó. Además, mencionaron que —al menos en los primeros meses de Gobierno— no se presentaría en el Congreso una reforma al sistema y que tienen lista la batería normativa, con borradores de decretos y resoluciones, para abordar los problemas a resolver. “Nos dijeron que iban a garantizar la participación y que será un ministerio de diálogo. Si cumplen, eso nos genera confianza”, añadió Silva. Nicolás García apuntó que el plan del futuro sector salud del Estado está en cambiar a todos los interventores de las EPS que están bajo control gubernamental, así como caracterizar cada una de las aseguradoras, según las necesidades de sus usuarios. “No es que todas vayan a estar bajo las mismas condiciones”, dijo. Le puede interesar: Así es el plan de la ANI y el BID para ampliar el Instituto Nacional de Cancerología

Cuatro ejes del nuevo Gobierno

Poner el sistema de salud en orden requerirá un trabajo desde el día cero. Para ello, el MinSalud de De la Espriella tendrá cuatro ejes, de acuerdo a lo mencionado en el encuentro de la semana pasada. El primero será solucionar la crisis humanitaria por medio de la carterización de la población y de validar sus necesidades, según las enfermedades que tengan prevalencia. Entre tanto, el segundo abordará el tema financiero. Esto, en palabras sencillas, será meterle una inyección de gasolina al sistema, al tiempo que se buscarán nuevas fuentes de financiación y presupuestales. Además, el tercer punto girará en torno a la conciliación de las cuentas (de deudas para saber cuánto se les debe y a quiénes), y acatar lo que dice la Corte Constitucional sobre la UPC para que se calcule con un soporte técnico. Finalmente, el punto cuatro se refiere a la transparencia de los datos y de la información de la Nueva EPS, cuya situación financiera está a ciegas por el desconocimiento de sus estados financieros desde 2023 (un fallo judicial reciente le ordenó darlos a conocer). Al respecto, también se incluirían nuevas variables en la recolección de datos para la definición de la UPC.

Las dudas sobre los $10 billones