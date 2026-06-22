Bernie Moreno y De la Espriella coincidieron en el retorno de colombianos que solicitan asilo en EE. UU.

El senador estadounidense Bernie Moreno se reunió este lunes con el presidente electo, Abelardo de la Espriella y conversaron, entre otros temas, sobre la migración ilegal.

A través de un mensaje publicado en su cuenta de X, Moreno contó que felicitó personalmente a De la Espriella por su triunfo en las urnas, al que calificó como una “victoria épica” y destacó que se trató de la elección con mayor participación en la historia de Colombia.

Según Moreno, durante la conversación ambos coincidieron en que cualquier ciudadano colombiano que solicite asilo debería regresar al país y que el nuevo mandatario garantizaría su seguridad y protección.

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“Hablamos largamente sobre la migración ilegal y él estuvo inmediatamente de acuerdo en que cualquier ciudadano colombiano que solicite asilo debería regresar a Colombia”, escribió el senador republicano.

“América da la bienvenida a los inmigrantes que llegan legalmente, no presentan solicitudes falsas de asilo, son minuciosamente evaluados, aprenden nuestro idioma, se asimilan y no socavan nuestra política exterior”, afirmó.