x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close
Suscríbete Suscríbete

“Nos vamos con quien lo pueda derrotar”: Uribe anticipa alianzas para vencer en las urnas a Iván Cepeda

El expresidente advirtió que, de consolidarse un escenario favorable a Iván Cepeda, apoyará al candidato que tenga mayores opciones de derrotarlo, al tiempo que fijó posición sobre Venezuela.

  • El expresidente Álvaro Uribe se refirió a Paloma Valencia, Iván Cepeda y María Corina Machado. Foto: Colprensa
    El expresidente Álvaro Uribe se refirió a Paloma Valencia, Iván Cepeda y María Corina Machado. Foto: Colprensa
  • “Nos vamos con quien lo pueda derrotar”: Uribe anticipa alianzas para vencer en las urnas a Iván Cepeda
El Colombiano
El Colombiano
hace 7 horas
bookmark

A menos de cinco meses de que Colombia vuelva a las urnas para elegir presidente, el expresidente Álvaro Uribe Vélez hizo una primera lectura del panorama electoral y dejó claro que, más allá de los nombres, su prioridad será impedir una eventual victoria de Iván Cepeda. En entrevista con El Tiempo, el exmandatario trazó las líneas de lo que podría ser una estrategia política en segunda vuelta y reiteró su respaldo a la senadora Paloma Valencia como carta principal de su partido.

Uribe sostuvo que el escenario electoral aún está abierto y que “muy probablemente habrá segunda vuelta”, razón por la cual, está parado sobre dos opciones. La primera, dirigida a apoyar a Paloma Valencia y la segunda, mantener un trato respetuoso con los demás sectores que, a su juicio, están en la “lucha democrática” contra Cepeda. “Si hay algún riesgo de que Iván Cepeda pueda ganar la Presidencia, y menos en primera vuelta, el tema habría que replantearlo”, afirmó.

“Nos vamos con quien lo pueda derrotar”: Uribe anticipa alianzas para vencer en las urnas a Iván Cepeda

Lea aquí: En plena emergencia económica y en elecciones, Jaramillo quiere ampliar la planta del MinSalud en 442 cargos: costaría $59 mil millones anuales

En ese contexto, el expresidente fue explícito al señalar que, llegado el caso, el respaldo no estaría atado a una candidatura específica.“No necesariamente para donde Abelardo, para donde quien lo pueda derrotar”, dijo, al referirse a un eventual cierre de filas frente a un candidato que representa la continuidad y profundización de las reformas del presidente Gustavo Petro.

Uribe insistió en caracterizar a Cepeda como un candidato ideológicamente definido y alineado. con el llamado castrochavismo. "Cepeda tiene una virtud: es un agente declarado del castrochavismo. No es sospechoso (...)Quieren completar este proceso de destrucción para que todo quede en manos del Estado y se anule la creatividad de los colombianos”, afirmó.

Enterese: En apenas seis días de 2026 ya se registraron tres masacres en Colombia

Al ser consultado sobre el auge de Abelardo De La Espriella, Uribe negoció haber perdido el control del proceso político. Explicó que su partido tiene reglas y tiempos definidos y que, en el caso de De La Espriella, este optó por la recolección de firmas tras no poder ingresar como precandidato formal.. "Hay que honrar la palabra. Yo jamás he hecho trampa en mi vida pública", aseguró.

El expresidente también defendió con énfasis la candidatura de Paloma Valencia, a quien describió como una figura sin desgaste político, transparente y ajena a prácticas clientelistas. “No ha estado en el Gobierno ni en la 'mermelada' corrupta”, afirmó, al destacar que su partido ha mantenido una oposición de oposición tanto a las políticas de Juan Manuel Santos como a las del actual Gobierno.

”Desconozco el acuerdo político en Venezuela”

En la entrevista, el líder del Centro Democrático, también se refirió al escenario político venezolano ya María Corina Machado, a quiencalificó como el principal líder de la recuperación democrática del país vecino. "Sin duda alguna, María Corina es la gran líder de la recuperación democrática de Venezuela. Yo diría que es una mujer de superior jerarquía para la democracia occidental", afirmó.

El expresidente reconoció que desconoce los detalles de los acuerdos políticos recientes, pero advirtió que existe una tensión entre lo jurídico, lo político y la realidad electoral. Recordó que, según el artículo 233 de la Constitución venezolana, existen reglas claras frente a la falta del presidente, pero subrayó que el proceso electoral más reciente, en el que Edmundo González resultó vencedor con el respaldo de Machado, no ha sido reconocido, pese a la certificación del Centro Carter.

Consultado sobre la posibilidad de un gobierno de transición que desemboque en nuevas elecciones, Uribe insistió en que lo prioritario es poner fin al régimen chavista.. “Para mí lo más importante es que le quiten a Venezuela esa pesadilla destructora que es este régimen. Desde que haya una estrategia para eso, todo es entendible”, señaló, aunque advirtió que cualquier proceso electoral bajo las condiciones actuales enfrenta serios riesgos por el control que el régimen ejerce sobre el aparato institucional.

Le puede interesar: MinIgualdad y el escándalo de un “fondo paralelo”: el derroche de $140 mil millones en contratos justo para elecciones

Uribe destacó el papel de María Corina Machado en la denuncia del fraude electoral y afirmó que no recuerda un episodio similar en su trayectoria política. “No recuerdo un caso en mi larga vida electoral en el que haya sido tan fácil detectar un fraude como el de esta narcodictadura”, dijo.

Finalmente, respaldó la actuación de Estados Unidos en la captura de Nicolás Maduro y la demostró una acción legítima ante la inacción de las Fuerzas Armadas venezolanas.. A su juicio, se trató de una intervención subsidiaria frente a un régimen que “ha facilitado el narcotráfico”.y la presencia de grupos terroristas en la región. Creo que no hay duda de la legitimidad. Es legítima defensa”, sostuvo.

Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida