“Nos vamos con quien lo pueda derrotar”: Uribe anticipa alianzas para vencer en las urnas a Iván Cepeda

A menos de cinco meses de que Colombia vuelva a las urnas para elegir presidente, el expresidente Álvaro Uribe Vélez hizo una primera lectura del panorama electoral y dejó claro que, más allá de los nombres, su prioridad será impedir una eventual victoria de Iván Cepeda. En entrevista con El Tiempo, el exmandatario trazó las líneas de lo que podría ser una estrategia política en segunda vuelta y reiteró su respaldo a la senadora Paloma Valencia como carta principal de su partido. Uribe sostuvo que el escenario electoral aún está abierto y que “muy probablemente habrá segunda vuelta”, razón por la cual, está parado sobre dos opciones. La primera, dirigida a apoyar a Paloma Valencia y la segunda, mantener un trato respetuoso con los demás sectores que, a su juicio, están en la “lucha democrática” contra Cepeda. “Si hay algún riesgo de que Iván Cepeda pueda ganar la Presidencia, y menos en primera vuelta, el tema habría que replantearlo”, afirmó.

Lea aquí: En plena emergencia económica y en elecciones, Jaramillo quiere ampliar la planta del MinSalud en 442 cargos: costaría $59 mil millones anuales En ese contexto, el expresidente fue explícito al señalar que, llegado el caso, el respaldo no estaría atado a una candidatura específica.“No necesariamente para donde Abelardo, para donde quien lo pueda derrotar”, dijo, al referirse a un eventual cierre de filas frente a un candidato que representa la continuidad y profundización de las reformas del presidente Gustavo Petro. Uribe insistió en caracterizar a Cepeda como un candidato ideológicamente definido y alineado. con el llamado castrochavismo. "Cepeda tiene una virtud: es un agente declarado del castrochavismo. No es sospechoso (...)Quieren completar este proceso de destrucción para que todo quede en manos del Estado y se anule la creatividad de los colombianos”, afirmó. Enterese: En apenas seis días de 2026 ya se registraron tres masacres en Colombia Al ser consultado sobre el auge de Abelardo De La Espriella, Uribe negoció haber perdido el control del proceso político. Explicó que su partido tiene reglas y tiempos definidos y que, en el caso de De La Espriella, este optó por la recolección de firmas tras no poder ingresar como precandidato formal.. "Hay que honrar la palabra. Yo jamás he hecho trampa en mi vida pública", aseguró. El expresidente también defendió con énfasis la candidatura de Paloma Valencia, a quien describió como una figura sin desgaste político, transparente y ajena a prácticas clientelistas. “No ha estado en el Gobierno ni en la 'mermelada' corrupta”, afirmó, al destacar que su partido ha mantenido una oposición de oposición tanto a las políticas de Juan Manuel Santos como a las del actual Gobierno.

”Desconozco el acuerdo político en Venezuela”