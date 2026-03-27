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Abelardo de la Espriella promete que donará su salario si llega a la Presidencia: “No voy a aceptar el sueldo”

El abogado aseguró que es un empresario y que “sabe generar riqueza”, por lo que no quiere un sueldo presidencial y buscará donarlo a fundaciones u obras benéficas.

  • Abelardo de la Espriella dijo que no quiere un sueldo si llega a ser presidente de Colombia. FOTO: Manuel Saldarriaga
    Abelardo de la Espriella dijo que no quiere un sueldo si llega a ser presidente de Colombia. FOTO: Manuel Saldarriaga
Sandra Segovia Marín
Sandra Segovia Marín

Digital - Alcance

hace 3 horas
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El candidato presidencial Abelardo de la Espriella dijo que “no recibirá ni un peso” de su sueldo si llega a la Presidencia de Colombia. Así lo afirmó en una entrevista en la que sostuvo que nunca ha vivido de la “teta del Estado” y que esta vez tampoco lo hará.

“No voy a aceptar el sueldo. No lo quiero, no lo voy a recibir. Se destinará a una obra benéfica o a una fundación, pero no voy a recibir ni un peso”, expresó a los micrófonos de Blu Radio.

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El outsider de la política hará esto del mismo modo en que asegura no recibir dineros para su campaña. “Se ha financiado directamente y hemos abierto cuentas en las que se prohíbe incluso consignar cualquier cantidad, por mínima que sea”, afirmó.

De igual modo, mencionó que ha contratado una firma internacional para que le “audite cada peso que entra y sale de la campaña”, pues ha sido enfático en que no tiene intención alguna de llegar a la Casa de Nariño solo por el sueldo, porque para eso es “empresario” y “nunca ha tenido un contrato público”.

Entérese: Uribe respondió sobre posible unión entre Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia, ¿será una realidad?

En otra intervención, usó como ejemplo al mandatario Gustavo Petro, de quien afirmó que ha pasado por varios cargos en el Estado a lo largo de su vida, y que eso no significa que haga o no bien su trabajo. “Compararme con un político es injusto, porque yo soy empresario y nunca he vivido de la teta del Estado”, advirtió.

¿Qué otros líderes han renunciado a sus sueldos presidenciales?

Esta afirmación del abogado no es nueva, pues en el mundo han existido líderes que han renunciado a sus sueldos una vez llegan a las presidencias de sus países.

Entre ellos está el estadounidense Donald Trump, quien tiene asignado un salario anual de 400.000 dólares y decidió no recibirlo, optando por donarlo. El primer pago, por ejemplo, lo destinó a labores de renovación de la Casa Blanca.

“Me enorgullece ser el único presidente (con la posible excepción del gran George Washington) en donar mi salario. Mi primer sueldo fue destinado a la Asociación Histórica de la Casa Blanca, mientras llevamos a cabo las necesarias renovaciones en la hermosa ‘Casa del Pueblo’”, escribió en su momento en Truth Social.

José Mujica tampoco recibió su salario

En la lista también aparece José “Pepe” Mujica, el ya fallecido exmandatario uruguayo que donaba aproximadamente el 90 % de su sueldo a obras benéficas y proyectos de vivienda. Mujica se caracterizó por vivir sin ostentaciones y con lo básico, pues residía en una finca donde disfrutaba alimentar a los animales.

“Aquellos que me llaman así son los realmente pobres. Mi definición de pobreza es de aquellos que necesitan demasiadas cosas, porque quienes necesitan demasiado nunca están satisfechos”, expresó a la cadena Al Jazeera.

Nayib Bukele dona su sueldo

Aunque Abelardo de la Espriella ha sido enfático en que tiene su propio estilo y mentalidad, algunos lo han comparado con Nayib Bukele, presidente de El Salvador, quien se ha caracterizado por tener “mano dura” frente a las pandillas de su país.

Resulta que este último también ha donado su sueldo desde que era alcalde, lo ha hecho a fondos de becas para estudiantes, así como para financiar libros y estudios. “Yo nunca he cobrado salario, ni viáticos ni gastos de representación”, indicó.

Otros de los que también se ha hablado son Herbert Hoover y John F. Kennedy, quienes eran millonarios y no necesitaron el salario como presidentes de Estados Unidos.

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