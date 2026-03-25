Familiares de Aida Quilcué, fórmula de Iván Cepeda, habrían recibido $869 millones en contratos

Si bien por su rol de congresista Aida Quilcué (Pacto Histórico) ha sido sometida a un escrutinio público constante, ahora como fórmula vicepresidencial de Iván Cepeda –nada menos que el puntero en las encuestas–, la senadora está bajo un control ciudadano y político mucho más estricto. Por cuenta de ello, este miércoles se conoció una denuncia que advierte por millonarios contratos que habría recibido parte de su núcleo familiar durante el Gobierno de Gustavo Petro.
Detrás de las alertas se encuentra el abogado Santiago Henao, un dirigente cercano a Jaime Arizabaleta, representante electo a la Cámara por Valle del Cauca del opositor Centro Democrático. Según el jurista, familiares de Quilcué –entre ellas su hija–, han recibido contratos por más de $869 millones.
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Al revisar en el portal de contratación pública Secop, se evidencia que la hija de la senadora, Mayerly Alejandra Legarda Quilcué, se hizo a contratos por $130 millones durante el actual cuatrienio. Uno de ellos, por valor de $77 millones, se firmó el 27 de enero y se extenderá hasta el 31 de diciembre.