Familiares de Aida Quilcué, fórmula de Iván Cepeda, habrían recibido $869 millones en contratos

Si bien por su rol de congresista Aida Quilcué (Pacto Histórico) ha sido sometida a un escrutinio público constante, ahora como fórmula vicepresidencial de Iván Cepeda –nada menos que el puntero en las encuestas–, la senadora está bajo un control ciudadano y político mucho más estricto. Por cuenta de ello, este miércoles se conoció una denuncia que advierte por millonarios contratos que habría recibido parte de su núcleo familiar durante el Gobierno de Gustavo Petro. Detrás de las alertas se encuentra el abogado Santiago Henao, un dirigente cercano a Jaime Arizabaleta, representante electo a la Cámara por Valle del Cauca del opositor Centro Democrático. Según el jurista, familiares de Quilcué –entre ellas su hija–, han recibido contratos por más de $869 millones. Le recomendamos leer: Listo el tarjetón para la primera vuelta presidencial: Así se repartieron los puestos para el 31 de mayo Al revisar en el portal de contratación pública Secop, se evidencia que la hija de la senadora, Mayerly Alejandra Legarda Quilcué, se hizo a contratos por $130 millones durante el actual cuatrienio. Uno de ellos, por valor de $77 millones, se firmó el 27 de enero y se extenderá hasta el 31 de diciembre.

Fue suscrito vía contratación directa con la Unidad de Restitución de Tierras y tiene como objeto “prestar servicios profesionales para apoyar actividades de cumplimiento y fortalecimiento de la etapa posfallo en territorio según sentencias y autos” relacionados con la entidad. Previamente, Legarda Quilcué –quien es profesional en comunicación social– tuvo un contrato por $29 millones en la Unidad entre junio y diciembre de 2023, cuyo objeto es prestar servicios profesionales a la Oficina Asesora de Comunicaciones de la entidad. En febrero de ese año, también firmó otro contrato por $24 millones de forma directa con la Unidad.

Por otro lado, aparece Karen Yisel Hernández Quilcué, otra familiar de la senadora según Henao, quien sumaría contratos por $475 millones en la propia Unidad de Tierras y los ministerios de Ambiente y Cultura. Uno de ellos fue por $55 millones suscrito de forma directa el pasado 23 de enero en el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Días atrás, el 14 de enero, firmó otro en la Unidad de Tierras por $61 millones. Lea más: Paloma Valencia supera a Abelardo en nueva encuesta con 22% y se acerca a Cepeda que sigue en 34%

Un año antes, el 10 de enero de 2025, también contrató con la Unidad de Tierras por $84 millones. En octubre de 2024 uno por $16 millones en el Ministerio de las Culturas y otro por $69 millones en la Unidad de Restitución de Tierras en abril de 2024. En enero de ese año sumó un contrato por $23 millones en la Unidad, otro por $77 millones en febrero de 2023 en la misma entidad y uno de $64 millones en enero de ese año también en la Unidad. En diciembre de 2022, nuevamente en la entidad de tierras, Hernández Quilcué firmó un contrato por $2’666.166 y otro por $18 millones otra vez en la Unidad en septiembre de 2022, un mes después de que el presidente Gustavo Petro asumiera su mandato. Finalmente, aparece Kelly Johana Quilcue Vivas, quien sumaría contratos por $264 millones. Uno de ellos fue firmado de forma directa el pasado 2 de abril de 2025, por $116 millones en el Ministerio de Ambiente. Otro por $78 millones en el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) en abril de 2024 y uno por $16 millones en noviembre de 2023 también en el Dapre. Previamente, en febrero de ese año, firmó uno por $54 millones en la Unidad para la Atención y Reparación de Víctimas.

Ante la cantidad y el monto de los contratos, el abogado Henao cuestionó conflictos de intereses y riesgos frente a la transparencia política. “Es increíble esto cuando la izquierda tanto habló del nepotismo en campaña”, reclamó. Este diario se contactó con la senadora Aida Quilcué en búsqueda de respuestas ante los señalamientos; sin embargo, no contestó las llamadas ni mensajes. Le puede interesar, en video, “No se trata de elegir a un presidente, sino de determinar si eligen al último”: Mauricio Gaona

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