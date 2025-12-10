Lo que ganan y pierden Fajardo y De la Espriella al no ir a consulta

A diferencia de la tendencia que ha marcado las últimas elecciones presidenciales en Colombia, los candidatos Abelardo de la Espriella y Sergio Fajardo –dos de los más opcionados para llegar a la Casa de Nariño, según las encuestas–, sorprendieron al tomar una decisión radical: anunciaron en los últimos días que se saltarán las consultas interpartidistas de marzo próximo y buscarán medirse directamente en primera vuelta.
De fondo, en medio de estrategias políticas y movidas cuyo desenlace sigue siendo incierto, la decisión de Fajardo y De la Espriella implica un reacomodo en el mapa electoral que podría desembocar en la fragmentación de votos, un viraje en la tradicional conformación de bloques o coaliciones e incluso, perdida de visibilidad de cara a sumar apoyos para 2026.
Además, supone un duro golpe para la mentada unidad de sectores de centro-derecha al que le apuestan figuras como el expresidente Álvaro Uribe Vélez, jefe máximo del Centro Democrático, que semanas atrás sorprendió con una propuesta que hoy se desvanece: una coalición para las elecciones presidenciales “desde Fajardo hasta De la Espriella”.
Sin embargo, no todo sería adverso. El hacerle el quite a la consulta interpartidista del 8 de marzo –que coincide con las elecciones al Congreso–, podría ser una lección aprendida, especialmente para Fajardo que, aun con la coalición de la Centro-Esperanza en 2022, terminó en pelotera con algunos dirigentes con los que compitió, aceptó apoyos con los que no estaba de acuerdo e incluso, dio pie a la dispersión de votos.