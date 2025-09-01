Habla el abogado en caso Valeria Afanador: la necropsia es clave y el colegio debe responder por omisiones

El abogado de la familia de Valeria Afanador, Julián Quintana, se refirió a la necropsia de la menor, la cual se espera sea entregada entre este lunes y martes. El jurista señaló que Medicina Legal priorizó el caso, pero aclaró que no se quedarán únicamente con los resultados de esta entidad.

En entrevistas concedidas a medios como Caracol Radio y La FM, Quintana manifestó que este es un caso que debe esclarecerse con prontitud. Según explicó, la Fiscalía les aseguró que el reporte oficial de Medicina Legal se entregará con celeridad.

“Nosotros estamos convencidos y sujetos también a la teoría de la Fiscalía y sin duda alguna, también tenemos a nuestros investigadores que nos ayudarán, y es que aquí existió manos criminales, desde el punto de vista de la responsabilidad del colegio, pero también de un tercero que pudo haberla sustraído. Puede ser que hayan sacado a la niña, estoy hablando hipotéticamente, que el secuestro les salió mal o que la niña haya perdido la vida antes,”, expresó el abogado en La F.M.

Quintana sostuvo que existen incoherencias en las versiones entregadas por la institución educativa, el colegio Gimnasio Los Laureles Bilingüe, y lo que muestran los videos de los últimos momentos de Valeria en el plantel. “En el video se ve una Valeria muy inquieta en una cerca viva, donde entra y sale aproximadamente siete veces. ¿Por qué le digo que es interesante el video desde el punto de vista forense? Porque las declaraciones de los padres y las entrevistas describieron a Valeria como una niña que no era exploradora, es decir, que no se salía de sus ámbitos de protección.”, comentó.

Sobre este punto, agregó que una hipótesis que cobra fuerza es la participación de un tercero que pudo haber inducido a la menor a salir del colegio. “Yo creo, por la experiencia, que Valeria no salió por sí sola. El gran inconveniente que tenía era que confiaba mucho en los adultos, seguía instrucciones y tal vez alguien aprovechó esa vulnerabilidad y las fallas de seguridad del colegio”, señaló.