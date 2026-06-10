Se le acumulan los procesos al general Federico Mejía; Fiscalía abre dos nuevas indagaciones

Los problemas judiciales del brigadier general Federico Mejía Torres siguen creciendo. Además de las investigaciones que ya enfrenta por los polémicos patrullajes conjuntos entre militares y civiles armados en el Cauca, la Fiscalía le abrió dos nuevas indagaciones por los presuntos delitos de peculado por aplicación oficial y abuso de función pública.
Mejía, quien actualmente se desempeña como comandante de Educación y Doctrina del Ejército y está al frente del fuerte militar de Tolemaida, se encuentra bajo la lupa de las autoridades por varias actuaciones ocurridas durante su paso por la Tercera División del Ejército en el departamento del Cauca.
Uno de los episodios que más controversia ha generado ocurrió meses atrás, cuando se conocieron denuncias según las cuales tropas bajo su mando habrían realizado patrullajes junto a presuntos integrantes de grupos paramilitares en zona rural de Ortega, Cauca. Posteriormente, se revelaron conversaciones de chat atribuidas al general Mejía con habitantes de la región que estarían relacionados con esos recorridos conjuntos entre militares y población civil armada.