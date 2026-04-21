Denuncian presuntos abusos sexuales del difunto cardenal Pedro Rubiano Sáenz: Colombia lidera casos ante el Vaticano

Un nuevo testimonio por presuntos abusos sexuales contra el fallecido cardenal Pedro Rubiano Sáenz volvió a sacudir a la Iglesia católica en Colombia, en medio de un informe internacional que advierte que el país concentra la mayor cantidad de denuncias de pederastia eclesial en América Latina. El caso fue revelado inicialmente por el diario español El País y ampliado en Colombia tras la denuncia pública de un hombre que se identifica como Andrés, quien aseguró en entrevista con Caracol Radio que fue víctima de abusos reiterados por parte del entonces arzobispo de Bogotá desde 1983, cuando tenía 15 años. Según la investigación publicada por el periodista Juan Esteban Lewin, el testimonio de Andrés hace parte de un dosier más amplio que documenta múltiples casos de presuntos abusos cometidos por miembros de la Iglesia en la región y que fue entregado al Vaticano para su análisis. En contexto: Colombia lidera denuncias en nuevo informe sobre presunta pederastia eclesial entregado al Vaticano De acuerdo con el relato de la víctima, los hechos comenzaron cuando, siendo adolescente, quedó en situación de vulnerabilidad tras ser expulsado de su casa en Bogotá. En ese contexto, buscó refugio en la Catedral Primada, donde un sacerdote lo acogió, pero también habría iniciado los abusos a cambio de comida, alojamiento y protección. Ese mismo clérigo, según el testimonio, lo habría presentado posteriormente al cardenal Rubiano en instalaciones del seminario mayor de la ciudad. Andrés asegura que allí ocurrieron los primeros abusos por parte del alto jerarca de la Iglesia, y que estos se repitieron de forma sistemática durante varios años. El denunciante afirma que los encuentros se extendieron al menos hasta finales de la década de los ochenta y que, además, fue testigo de dinámicas similares con otros jóvenes. “Nos exhibían como trofeos”, relató en la entrevista radial, en la que también describió secuelas psicológicas, consumo de sustancias y dificultades para reconstruir su vida.

Pedro Rubiano Sáenz. FOTO: Conferencia Episcopal de Colombia.

Rubiano, quien fue arzobispo de Bogotá entre 1994 y 2010 y uno de los líderes más influyentes del catolicismo colombiano, falleció en 2024 sin haber enfrentado públicamente acusaciones de este tipo.

Colombia, entre los países con más casos de abuso en la Iglesia católica

El caso adquiere mayor relevancia en el contexto de un informe reciente que documenta la magnitud del problema en la región. Según el expediente elaborado por El País y entregado al Vaticano, Colombia lidera las denuncias de pederastia eclesial en América Latina. El documento, de más de 1.000 páginas, recopila 21 testimonios contra 24 religiosos y laicos en distintos países del continente. De esos, 13 corresponden a hechos ocurridos en territorio colombiano, superando a naciones como Argentina, México o Estados Unidos. Siga leyendo: Por orden de la Corte, iglesia Católica deberá entregar información secreta sobre casos de pederastia La investigación señala que muchos de estos casos nunca fueron reportados a Roma, a pesar de que desde 2001 existe la obligación de informar este tipo de delitos al Dicasterio para la Doctrina de la Fe, encargado de investigarlos. Además, el informe advierte que en la mayoría de situaciones documentadas las víctimas no han recibido reparación ni acompañamiento adecuado, y que persisten estructuras de poder dentro de la Iglesia que dificultan las denuncias. En varios casos, los sacerdotes señalados mantenían una fuerte influencia social que habría sido utilizada para silenciar a las víctimas.

Intentos de denuncias sin respuesta

En el caso de Andrés, el denunciante asegura que intentó alertar a las autoridades eclesiásticas durante años sin obtener respuestas efectivas. Relata que incluso viajó al Vaticano en el año 2000, donde dejó una denuncia escrita, pero nunca recibió contestación. Entérese: Atención: falleció el cardenal Pedro Rubiano Sáenz a sus 91 años Años más tarde, en 2021, acudió nuevamente a instancias de la Iglesia en Colombia, incluyendo la Oficina de Buen Trato de la Arquidiócesis de Bogotá. Según su testimonio, sostuvo una reunión con el actual arzobispo, Luis José Rueda Aparicio, quien le habría prometido apoyo integral. Sin embargo, afirma que, más allá de algunas sesiones de atención psicológica, no hubo avances concretos. También señala que intentó contactar a la Nunciatura Apostólica y a otros funcionarios eclesiásticos, pero que su caso no fue remitido formalmente a las instancias correspondientes. Incluso, al acudir a la justicia colombiana, descubrió que su denuncia no había sido tramitada por la Iglesia.

El informe entregado al Vaticano documenta decenas de casos en América Latina, con Colombia a la cabeza en número de denuncias. Imagen de referencia. FOTO: Freepik.

El denunciante sostiene que el silencio institucional permitió que el caso no avanzara mientras Rubiano aún estaba con vida. “Cuando hice la denuncia en 2021, él estaba vivo. Aquí el señor pasó de agache y murió”, afirmó en declaraciones recogidas por medios. Hasta el momento, la Arquidiócesis de Bogotá no ha respondido a las solicitudes de información sobre este caso, pese a que fue consultada por El País antes de la publicación del informe. El expediente entregado al Vaticano forma parte de una serie de investigaciones iniciadas en 2018 por el medio español, que ya ha documentado cerca de 900 casos de abusos en España y América Latina. Según el balance, en la región “aún está todo por hacer” en términos de verdad, justicia y reparación para las víctimas. El caso de Rubiano, una figura emblemática de la Iglesia colombiana durante décadas, se suma así a un conjunto de denuncias que evidencian la dimensión del problema y los desafíos pendientes para esclarecerlo. Mientras tanto, testimonios como el de Andrés siguen poniendo en el centro la necesidad de respuestas institucionales y de garantías para quienes deciden denunciar.

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