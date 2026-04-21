Denuncian presuntos abusos sexuales del difunto cardenal Pedro Rubiano Sáenz: Colombia lidera casos ante el Vaticano

Un nuevo testimonio por presuntos abusos sexuales contra el fallecido cardenal Pedro Rubiano Sáenz volvió a sacudir a la Iglesia católica en Colombia, en medio de un informe internacional que advierte que el país concentra la mayor cantidad de denuncias de pederastia eclesial en América Latina.
El caso fue revelado inicialmente por el diario español El País y ampliado en Colombia tras la denuncia pública de un hombre que se identifica como Andrés, quien aseguró en entrevista con Caracol Radio que fue víctima de abusos reiterados por parte del entonces arzobispo de Bogotá desde 1983, cuando tenía 15 años.
Según la investigación publicada por el periodista Juan Esteban Lewin, el testimonio de Andrés hace parte de un dosier más amplio que documenta múltiples casos de presuntos abusos cometidos por miembros de la Iglesia en la región y que fue entregado al Vaticano para su análisis.
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De acuerdo con el relato de la víctima, los hechos comenzaron cuando, siendo adolescente, quedó en situación de vulnerabilidad tras ser expulsado de su casa en Bogotá. En ese contexto, buscó refugio en la Catedral Primada, donde un sacerdote lo acogió, pero también habría iniciado los abusos a cambio de comida, alojamiento y protección.
Ese mismo clérigo, según el testimonio, lo habría presentado posteriormente al cardenal Rubiano en instalaciones del seminario mayor de la ciudad. Andrés asegura que allí ocurrieron los primeros abusos por parte del alto jerarca de la Iglesia, y que estos se repitieron de forma sistemática durante varios años.
El denunciante afirma que los encuentros se extendieron al menos hasta finales de la década de los ochenta y que, además, fue testigo de dinámicas similares con otros jóvenes. “Nos exhibían como trofeos”, relató en la entrevista radial, en la que también describió secuelas psicológicas, consumo de sustancias y dificultades para reconstruir su vida.