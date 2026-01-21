Dos accidentes en 48 horas siembran dudas sobre la seguridad de los trenes españoles

Apenas dos días después de la tragedia de Adamuz, con 43 fallecidos, un nuevo accidente ferroviario se cobró otra vida el martes en la región de Cataluña, creando dudas sobre el estado de la red que han llevado a los maquinistas a convocar tres días de huelga.
“Los graves accidentes producidos en Adamuz y Gelida”, con 43 y 1 muertos, respectivamente, son “un punto de inflexión” para exigir “todas las actuaciones necesarias que garanticen la seguridad de la operación ferroviaria”, informó el sindicato de maquinistas Semaf en un comunicado, convocando a la huelga los días 9, 10 y 11 de febrero.