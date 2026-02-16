Avión de Satena que se accidentó en ruta Cúcuta-Ocaña volaba por debajo de la altura requerida, según informe preliminar

La Aeronáutica Civil y el Ministerio de Transporte hicieron público este lunes el informe preliminar sobre el accidente de un avión de la aerolínea Satena, que cubría la ruta Cúcuta-Ocaña en el vuelo NSE 8849 y en el que murieron 15 personas. Según las conversaciones entre la torre de control y la aeronave, así como las trazas de radar de los últimos minutos del accidente, la baja altura a la que volaba el avión es el único aspecto que llama la atención en un vuelo que, aparentemente, transcurría con normalidad.

Según informó la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, la última comunicación que se tuvo con la aeronave no mostró ninguna señal extraña. Simplemente, el piloto informó a la torre de control que estaba por iniciar su descenso.

FOTO: Aeronáutica Civil

Esto ocurrió a las 4:53 de la tarde. La aeronave fue reportada como desaparecida a las 6:20 de la tarde, luego de que el personal en tierra informara que no había hecho la aproximación para el aterrizaje como se esperaba. Sin embargo, al observar las trazas del radar sí se nota un excesivo descenso por parte de la aeronave. Puede leer: Habló la esposa del capitán a bordo del avión siniestrado en Norte de Santander: “Llevaba 18 años sin haber parado de trabajar”

FOTO: Aeronáutica Civil

Mientras que en un punto la aeronave reportó estar a 7.900 pies de altura, equivalentes a unos 2.400 metros, en el siguiente registro se informó que descendía a 6.500 pies, aproximadamente 1.900 metros, altura que no era suficiente para superar la Cordillera Oriental, por donde debía pasar.

FOTO: Aeronáutica Civil

Los hallazgos en el sitio del accidente también confirmaron esta situación. En el lugar de la caída se observó una huella de abajo hacia arriba, lo que indicaría que la aeronave se precipitó mientras intentaba ganar altura. “La evaluación preliminar del sitio evidenció, en sentido lateral, una marca continua y pronunciada en la vegetación, con trayectoria ascendente desde el punto inicial del impacto hasta la posición final donde se localizaron los restos principales de la aeronave”, señala el informe de la Dirección Técnica de Investigación de Accidentes.

los 15 ocupantes del avión de Satena siniestrado en Norte de Santander

Aún está pendiente la recuperación de las voces de cabina, las cuales podrían proporcionar más pistas sobre este accidente en el que murieron 13 pasajeros y dos tripulantes que fueron identificados como: Diógenes Quintero Amaya (congresista), María Torcoroma Álvarez Barbosa, Carlos Salcedo, Rolando Enrique Peñalosa Gualdrón, María del Carmen Díaz Rodríguez, Maira Alejandra Avendaño Rincón, Anayisel Quintero, Karen Liliana Parales Vera, Anirley Julio Osorio, Gineth Tatiana Rincón Sanjuan, Natalia Cristina Acosta Salcedo, Maira Alejandra Sánchez Criado, Juan David Pacheco Mejía, Miguel Vanegas (piloto) y José de la Vega (copiloto). Siga leyendo: (Videos) Bombardeos en el Catatumbo obligaron a avión de Satena a devolverse a Cúcuta Bloque de preguntas y respuestas