Tragedia en San Andrés: Dos turistas murieron tras grave choque entre una lancha y un pontón

Dos personas murieron y dos más resultaron heridas tras un grave accidente entre una lancha y un pontón durante un paseo turístico por la isla de San Andrés.

De acuerdo con la información preliminar, el hecho se presentó este miércoles 10 de junio en un canal navegable del sector, cuando una embarcación llamada ‘Mi Bonita 2’ chocó contra el barco turístico de plataforma plana denominado ‘Gold Fish’, que realizaba un recorrido con al menos 14 pasajeros a bordo.

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Los organismos de socorro, a través de la Estación de Guardacostas, respondieron al llamado para atender la emergencia y trasladaron a los afectados a centros asistenciales, donde dos mujeres de nacionalidad extranjera perdieron la vida. Otras dos personas permanecen bajo cuidado médico.

La Dirección General Marítima (Dimar) confirmó los hechos y expresó sus más sentidas condolencias a los familiares y allegados de las víctimas, además de su solidaridad con los demás afectados por el accidente.

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“En articulación con la Armada de Colombia, a través de la Estación de Guardacostas de San Andrés, se desplegaron unidades de reacción rápida y personal especializado para atender la situación, facilitar el traslado de los afectados y garantizar la atención oportuna de la emergencia”, se lee en la página de la autoridad marítima.