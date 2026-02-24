Aerocivil confirmó “traslapo” operacional en incidente con helicóptero de la FAC en El Dorado

La Aeronáutica Civil entregó nuevos detalles sobre la investigación abierta tras el incidente operacional ocurrido en el Aeropuerto Internacional El Dorado entre un helicóptero de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) y un avión de LATAM con más de 150 pasajeros a bordo. En contexto: Tremendo susto: helicóptero de la Fuerza Aeroespacial se cruzó en el despegue de avión de Latam en aeropuerto de Bogotá El coronel Álvaro Bello, director técnico de la entidad, habló en Blu Radio y confirmó que el caso se analiza como un “evento no deseado de seguridad operacional” y precisó que la revisión se concentra en tres frentes técnicos: comunicaciones entre torres de control, cambio de frecuencia del helicóptero militar y verificación exacta de la altitud de vuelo. Uno de los puntos clave es el llamado “traslapo de comunicación”. Según explicó Bello, el helicóptero cambió de la frecuencia de la torre norte a la frecuencia de la torre sur justo cuando esta última emitía instrucciones para el inicio de carrera del avión comercial. En ese momento, varias transmisiones coincidieron en la misma frecuencia, generando saturación.

“Simultáneamente la torre sur estaba dando instrucciones y la aeronave de LATAM ya había recibido autorización para iniciar su carrera”, indicó el oficial. La Aerocivil analiza ahora las grabaciones completas de audio para establecer si hubo interferencia, pérdida de información o errores en la coordinación entre dependencias. Lea aquí: Vuelo Bogotá–Rionegro no pudo despegar por altercado entre pasajeros Otro aspecto bajo revisión es la altitud a la que cruzó el helicóptero. Aunque la autorización indicaba un cruce a 9.500 pies, plataformas de monitoreo público como FlightRadar mostraron registros entre 8.800 y 8.900 pies. Frente a esto, la autoridad aeronáutica aclaró que dichas herramientas no constituyen fuente oficial, ya que utilizan datos secundarios que pueden presentar variaciones. Por ello, los investigadores están revisando la información primaria de radar, los registros del sistema de vigilancia aérea y los datos técnicos del propio helicóptero para determinar con precisión su trayectoria y nivel de vuelo real al momento del incidente.

La investigación incluye la verificación exacta de la altitud del helicóptero y la coordinación entre torres de control. FOTO: Colprensa.

La investigación también evalúa los protocolos de coordinación entre operaciones civiles y militares dentro del espacio aéreo de Bogotá, así como los tiempos de reacción y las decisiones adoptadas por los controladores y tripulaciones.





Pronunciamiento de la Aerocivil

La Aerocivil informó que la aeronave involucrada corresponde al helicóptero de Estado matrícula FAC4021, el cual despegó a las 17:17 desde la plataforma de CATAM. Según sus registros, la aeronave realizó cruces autorizados sobre la pista 14L y posteriormente estableció contacto con la Torre Sur, que le indicó mantener una altitud de 9.500 pies mientras el vuelo comercial recibía autorización de despegue.

La entidad señaló que durante la transferencia de comunicaciones entre la Torre Norte y la Torre Sur se produjo un “traslapo” en la frecuencia, situación que coincidió con el inicio de la carrera de despegue del Airbus A320. La Aerocivil indicó que avanza en la investigación técnica para esclarecer las circunstancias exactas del evento y reiteró su compromiso con los protocolos de seguridad aérea.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Hubo riesgo para los pasajeros del vuelo de LATAM? No. La Aerocivil considera el evento como “no deseado”, sin afectar la seguridad de los pasajeros. ¿Qué aeronave estuvo involucrada? El helicóptero FAC4021 de la Fuerza Aeroespacial y un Airbus A320 de LATAM Airlines ¿Por qué hay discrepancias en la altitud registrada? Las plataformas públicas muestran datos aproximados; la revisión oficial usa radar primario y registros de la aeronave.