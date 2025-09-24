x

Aerocivil suspendió a dos funcionarios de El Dorado tras caso del joven que controló el tráfico aéreo

La Aerocivil apartó a dos controladores más de la torre de El Dorado en medio de la polémica por el joven que dirigió vuelos comerciales.

  La Aerocivil se tomó medidas contra dos funcionarios en El Dorado tras caso de joven que controló torre aérea. FOTO: Colprensa - captura de video
Colprensa
24 de septiembre de 2025
La Aeronáutica Civil informó este martes la suspensión de dos controladores aéreos adicionales del aeropuerto El Dorado, luego del polémico caso en el que un joven de 18 años, sin experiencia ni autorización oficial, dio instrucciones desde la torre de control a aeronaves comerciales.

La medida, de carácter cautelar, busca garantizar el desarrollo del proceso disciplinario sin interferencias y proteger la integridad de la investigación. Con estas nuevas decisiones, ya son cinco los controladores apartados temporalmente de sus funciones.

De acuerdo con la entidad, los suspendidos siguen siendo servidores públicos, pero no se encuentran actualmente en labores de control aéreo ni perciben remuneración.

“La Aerocivil subraya que este caso no representa la conducta de la mayoría de los profesionales del control aéreo, quienes desempeñan sus funciones con compromiso, ética y estricto cumplimiento de las normativas vigentes. La Entidad rechaza categóricamente este tipo de situaciones y reafirma su compromiso con una investigación rigurosa y transparente. La seguridad aérea es un intangible, no negociable”, indicó la institución en un comunicado oficial.

Aerocivil suspendió a dos funcionarios de El Dorado tras caso del joven que controló el tráfico aéreo

El proceso disciplinario en curso busca establecer responsabilidades individuales y prevenir que se repitan conductas que puedan afectar la seguridad operacional en uno de los aeropuertos más importantes de Latinoamérica.

La Aerocivil destacó que se han reforzado las medidas de supervisión y control en la torre de El Dorado para evitar cualquier vulneración a los protocolos establecidos. Asimismo, reiteró que la seguridad aérea sigue siendo la prioridad y que no habrá tolerancia frente a actuaciones que la pongan en riesgo.

Con este nuevo paso, la investigación entra en una fase clave para esclarecer cómo se permitió el acceso del joven y qué fallas administrativas facilitaron la irregularidad.

Con información de Colprensa- Vanguardia*

