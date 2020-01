Ahora sí, que empiece a funcionar el Minciencia

Los cuestionamientos sobre la ministra surgieron luego de una entrevista que publicó El Espectador, en la que la funcionaria reconoció que entre 14 y 15 personas usaron bebida derivada de un hongo que se cultiva en el Chocó, de donde es originaria la ministra, con el objetivo de curar el cáncer. No obstante, no cumplió con los estándares técnicos y científicos para realizar las pruebas de medicamentos o métodos en un humanos, lo que la ha mantenido en el ojo del huracán desde hace dos semanas. Ahora, los ojos de científicos, investigadores y académicos estarán sobre el actuar de Torres, buscando que en sus actuaciones se apegue a métodos científicos.

Este es un extracto del comunicado de prensa publicado por la ministra Torres alrededor de los cuestionamientos de diversos sectores científicos del país: “En ningún momento he planteado de manera simplista que esta especie sea la cura contra el cáncer. No he ofrecido un medicamento, ni muchos menos lo he comercializado. He observado rigurosamente los protocolos de ética establecidos para la experimentación científica en general y los que se aplican específicamente en mi campo disciplinario. Vamos a desarrollar políticas públicas de largo plazo y definir lineamientos para el sector y ese debe ser el legado de los miembros de la Misión y del Gobierno”.