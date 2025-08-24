“Uribe Londoño, el mejor guardián del legado de Miguel ”: María C. Hoyos

María Carolina Hoyos no paró de trabajar a pesar de que su hermano murió tras dos meses de recibir dos disparos de un sicario en Bogotá. Tomó esa decisión, quizá, para que el duelo no la dejara inmóvil. Por fin pudo tomar un descanso en un lugar lejano, en soledad y sin medios, pero decidió hablar con EL COLOMBIANO para explicar lo que su corazón siente y lo que recuerda del hombre que, como ella dice, “tenía pega-pega” para hacerse querer de todo el mundo, de Miguel Uribe Turbay; habló de sus memorias, de su legado y de Miguel Uribe Londoño. Le puede interesar: Muerte de Miguel Uribe | “Mamá te recibe con los brazos abiertos”: así lo despide su hermana Carolina Hoyos. ¿Cómo ve el escenario político con Miguel Uribe Londoño como precandidato a la Presidencia? “Yo por disciplina no me refiero al tema político, pero siempre Uribe Londoño, el papá de Miguel, a quien quiero, admiro y aprecio, era el delegado, el mejor guardián del legado de Miguel y celebro enormemente esa decisión. Estratégicamente, desde la política, tener el nombre de Miguel Uribe en una tarjeta electoral luego de lo que pasó, es un gol. Y además muchos leen que eso es un mensaje también a los violentos para decirles que no ganaron”. ¿Y usted lo ve igual? “No me gustaría contestar preguntas que tengan que ver con política, pero definitivamente las ideas de Miguel Uribe, mi hermano, no las callaron y qué mejor que Miguel Uribe Londoño para cuidar, para ampliar y para fortalecer el legado o que continúe vivo el legado de mi hermano. Entonces, las balas definitivamente lo callaron a él, pero su legado sigue más vigente que siempre”.

Tras una semana de haber estado en el funeral de Miguel, ¿cuál cree que debería ser hoy el mensaje al país? “Una semana después, el corazón duele con la fe intacta, pensando en que seguro Dios me mostrará mi manera para obtener el consuelo que necesito. Es muy dolorosa la partida de Miguel tan pronto y de esta manera, pero con esperanza y sabiendo que gracias a Dios he tenido la fortaleza a través de la fe, de la gente que me quiere y yo quiero, de tanta solidaridad que he recibido y eso es lo que me mantiene esperanzada”. Una pregunta que muchas personas se han hecho es: ¿por qué Miguel? ¿Qué ganaban quienes lo asesinaron con sacarlo del escenario político y de su familia? ¿Usted ha encontrado alguna respuesta a esa pregunta? “Tengo tantas preguntas que quisiera hacerme, pero como no tengo respuestas, prefiero no inventármelas y no contestar”. Usted le dio un mensaje al país cuando murió su madre, explicó por qué había decidido perdonar y en otras entrevistas también ha dicho que el perdón alivia. ¿Usted va a perdonar esto? “Hace una semana el perdón alivia y no hay nada más liberador que el perdón. Cuando uno odia, uno mantiene un vínculo invisible con esa persona que uno odia y cuando uno logra perdonar, yo perdoné lo imperdonable y en realidad logré deshacerme de ese vínculo. Yo no perdono para un titular. Hace una semana solamente enterré a mi hermano. Lo que sí es que quiero ir en el proceso de la liberación de mi dolor. No sé cuánto me voy a demorar, no sé cómo hacer. Quiero hacerlo de manera humilde, silenciosa, tranquila y entendiendo mi proceso. Me cuesta. Todavía tengo una cuesta tan arriba que tengo que asumir. Hasta ayer trabajé y hoy quería empezar a hacer este viaje interno, de estar en silencio, más tranquila, pensando en tratar de pensar y poner mi alma en modo avión. Entonces, no lo he podido hacer tan bien y tengo que hacer mi proceso. Seguro mi objetivo es volverme a liberar de todo lo que me pese en la vida, pero respetaré mi proceso y mis tiempos y mi corazón me lo irá dictando”.

Miguel fue una persona que desde siempre se interesó por la política y tenía una trayectoria destacada en la administración pública, ¿pero usted sabía que la gente lo quería tanto? “Miguel desde chiquito se hacía querer. Miguel tenía pega-pega. Él tenía buenos amigos en el parque, los porteros del edificio lo querían, las señoras que nos ayudaban también en la cocina. Fue creciendo y fue ampliando su red de gente que lo quería. Es impresionante ver la gente que ha llorado el asesinato de Miguel, gracias al golf y al ajedrez también, no solamente la política, también a la literatura. Él tenía una vocación muy grande de lectura y gracias a los libros también hizo amigos increíbles, y a los runners también. Entonces, definitivamente la red de amigos y de gente que quería a Miguel era mucho más allá que la política y yo siempre supe que él era una persona que tenía pega-pega y que todo el mundo que lo conocía en realidad lo quería porque Miguel se hacía querer. Pero sin lugar a dudas, ver lo que pasó en ese sepelio y durante esos dos meses y medio, pues definitivamente él despertó una solidaridad en la gente que nunca me dejó de sorprender y siempre agradeceré porque me conmueve mucho el corazón”. ¿Cómo ve el escenario de violencia que está pasando el país? “Como colombiana y como hermana de Miguel, me duele mucho ver todo lo que está sucediendo”. ¿Cuál es el vacío que le deja a Colombia la muerte de su hermano? “Yo creo que Miguel le va a hacer mucha falta a Colombia. Él tenía una visión de Estado, una visión de país por la que luchó hasta el último segundo. También nos va a dejar un vacío enorme como familia. Miguel llenaba todos los espacios, Miguel era un excelente miembro de familia. Miguel era muy amoroso y me duele tan solo pensar que en la próxima reunión familiar no va a estar”.