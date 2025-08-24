“Uribe Londoño, el mejor guardián del legado de Miguel ”: María C. Hoyos

María Carolina Hoyos no paró de trabajar a pesar de que su hermano murió tras dos meses de recibir dos disparos de un sicario en Bogotá. Tomó esa decisión, quizá, para que el duelo no la dejara inmóvil. Por fin pudo tomar un descanso en un lugar lejano, en soledad y sin medios, pero decidió hablar con EL COLOMBIANO para explicar lo que su corazón siente y lo que recuerda del hombre que, como ella dice, “tenía pega-pega” para hacerse querer de todo el mundo, de Miguel Uribe Turbay; habló de sus memorias, de su legado y de Miguel Uribe Londoño.
¿Cómo ve el escenario político con Miguel Uribe Londoño como precandidato a la Presidencia?
“Yo por disciplina no me refiero al tema político, pero siempre Uribe Londoño, el papá de Miguel, a quien quiero, admiro y aprecio, era el delegado, el mejor guardián del legado de Miguel y celebro enormemente esa decisión. Estratégicamente, desde la política, tener el nombre de Miguel Uribe en una tarjeta electoral luego de lo que pasó, es un gol. Y además muchos leen que eso es un mensaje también a los violentos para decirles que no ganaron”.
¿Y usted lo ve igual?
“No me gustaría contestar preguntas que tengan que ver con política, pero definitivamente las ideas de Miguel Uribe, mi hermano, no las callaron y qué mejor que Miguel Uribe Londoño para cuidar, para ampliar y para fortalecer el legado o que continúe vivo el legado de mi hermano. Entonces, las balas definitivamente lo callaron a él, pero su legado sigue más vigente que siempre”.