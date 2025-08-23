Las 43 imputaciones a Quintero y los suyos por presunta corrupción, ¿se robaron Medellín?

El exalcalde de Medellín y ahora precandidato presidencial del Pacto Histórico, Daniel Quintero, tiene un récord difícil de igualar: menos de dos años después de terminar su mandato, la Fiscalía los ha señalado a él y a 36 de los funcionarios y contratistas de su administración de delitos relacionados con corrupción.
Hay de todo: secretarios y secretarias de despacho, subsecretarios, directores de programas, supervisores y contratistas. Hay casos complejos, como el del lote de Aguas Vivas, con el que presuntamente Quintero y los suyos quisieron hacer millonarios a unos privados; otros más escandalosos, como el del programa de atención a la primera infancia Buen Comienzo, en el que también presuntamente quisieron favorecer a unos contratistas amigos; otros de una ingenuidad difícil de creer, pues firmaron contratos interadministrativos ya en vigencia de la ley de garantías.
Aunque son 37 los imputados, las imputaciones han sido 43, pues algunos repiten.