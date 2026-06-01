“También los queremos ver”: exigen debate entre fórmulas vicepresidenciales

Los colombianos también están ansiosos por ver a las fórmulas vicepresidenciales de Abelardo De la Espriella e Iván Cepeda, los candidatos que se enfrentarán en una segunda vuelta luego de que el abogado obtuviera el 43,74 % de los votos, frente al 40,90 % alcanzado por el senador del Pacto Histórico en las elecciones de este 31 de mayo.
Cepeda, quien al igual que su contrincante estuvo reacio a participar en debates, cambió de postura tras conocerse los resultados e invitó a De la Espriella a exponer sus ideas cara a cara y ante el país.
En contexto: Así va el tire y afloje entre Cepeda y Abelardo por el debate: ambos ponen condiciones y una fecha sobre la mesa
“Anuncio a la opinión pública que emplazo a debate político y electoral al candidato Abelardo De la Espriella. Las condiciones para efectuarlo serán acordadas por las personas que él designó para ese fin, y cuyo nombre daré a conocer”, escribió el senador en su cuenta de X.