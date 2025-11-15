Cámara de la Infraestructura lanza alerta por licitación del Aeropuerto del Café

El capítulo Antioquia de la Cámara Colombiana de la Infraestructura emitió una alerta sobre la licitación que avanza para la primera etapa del Aeropuerto del Café.

La organización gremial calificó como preocupante que a esa megaobra solamente se presentó un oferente, precisamente en medio de reparos a las garantías para la pluralidad del proceso.

“Desde el mes de agosto, la Cámara de la Infraestructura Seccional Antioquia ha realizado un seguimiento riguroso y ha enviado observaciones a la entidad contratante sobre las condiciones restrictivas establecidas en los pliegos que limitaron la participación de un mayor número de oferentes. Ninguna de las observaciones enviadas por la Cámara fue acogida”, reprochó el organismo.