Alertan a la Procuraduría sobre posible conflicto de interés de María del Mar Pizarro con la “Ley de la Noche”

La Procuraduría General de la Nación fue notificada de una queja disciplinaria contra la congresista María del Mar Pizarro, luego de que la organización Red de Defensa Ciudadana presentara ante el ente de control un reclamo por su participación en las mesas técnicas que han discutido la llamada “Ley de la Noche”.
La queja, según se describe, señala un presunto conflicto de interés por ser dueña de la discoteca Before Club, ubicada en Chapinero, en Bogotá.
Y es que la “Ley de la Noche” se trata de una propuesta que busca crear un sistema de cuidado para quienes trabajan o circulan en horarios nocturnos, por lo que este hecho le valió cuestionamientos a la congresista por posible conflicto de intereses que beneficiaría su negocio.