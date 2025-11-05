Así es Before Club, el bar de la congresista María del Mar Pizarro donde estuvo el estudiante de Los Andes antes de ser asesinado

Before Club quedó bajo escrutinio público durante estos últimos días tras el caso de Jaime Esteban Moreno, estudiante de la Universidad de Los Andes, quien falleció luego de ser golpeado a pocas cuadras del bar ubicado en Chapinero, en Bogotá.
El lugar —propiedad de la congresista María del Mar Pizarro— fue de donde salió el joven en la madrugada del 31 de octubre después de la fiesta de Halloween que se desarrollaba en esa discoteca.
Según registros de video, Moreno fue agredido violentamente en la vía pública, a más de tres cuadras de la Avenida Caracas, y falleció tras las lesiones sufridas.
Más allá de ser un sitio de rumba, Before Club en redes sociales es conocido por su proselitismo y actividades promovidas por la congresista Pizarro y su sector dentro del Pacto Histórico.
En su cuenta de Instagram, el establecimiento ha compartido publicaciones en las que se invita a los asistentes a celebrar los logros legislativos de la representante y a participar en eventos con tinte político.
En varios videos y publicaciones, el bar escribió mensajes de apoyo a la Consulta del Pacto Histórico, además de críticas a la administración distrital.