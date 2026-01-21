Tormenta geomagnética severa en Colombia: La más fuerte en 20 años y sus posibles efectos

Una tormenta geomagnética severa, cuyo hallazgo fue alertado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), podría poner en aprietos las comunicaciones móviles, los sistemas de navegación satelital (GNSS) e incluso el servicio de Internet en los próximos días. La alerta del IGAC, que la identificó como un evento de nivel G4 (severo), uno de los más intensos en su categoría, “ha evidenciado alteraciones significativas en el campo magnético terrestre, producto de la interacción entre una intensa actividad solar y la magnetosfera, la capa que protege a la Tierra de la radiación proveniente del Sol”.

Las tormentas solares que hacen parte de este fenómeno son perturbaciones en la atmósfera del Sol y se originan a partir de explosiones en su superficie, conocidas como erupciones solares o como eyecciones de masa coronal (CME, por sus siglas en inglés). Mauricio Arango, astrónomo y divulgador del Planetario de Medellín, le había explicado a EL COLOMBIANO que “una tormenta solar se genera cuando el Sol libera una enorme cantidad de energía en forma de radiación electromagnética y partículas cargadas que se dispersan por el espacio”. Ese material solar expulsado puede recorrer millones de kilómetros y si se dirige hacia la Tierra, pueden desencadenar una tormenta geomagnética, lo que genera, entre otras, afectaciones en las comunicaciones y la tecnología. Lea aquí: ¿Quiere viajar al espacio? Así es la experiencia inmersiva de El Principito en el Planetario de Medellín El seguimiento a este particular fenómeno inició el pasado lunes, 19 de enero, sobre la 1:00 de la tarde y de acuerdo con la autoridad geográfica y catastral, “puede ocasionar intermitencias o fallas temporales en las comunicaciones móviles, el servicio de Internet, los sistemas de navegación satelital (GNSS) y la captura de coordenadas en tiempo real”.

Por esto, el IGAC recomendó extremar las precauciones en la operación de aeronaves no tripuladas, como drones, “así como en actividades que dependan de sistemas satelitales y tecnologías sensibles”. El fenómeno, cuyo hallazgo se confirmó a partir del monitoreo realizado por el Observatorio Geomagnético Nacional Isla Santuario de Fúquene, también fue confirmada y respaldada por instituciones científicas como el Servicio Geológico Británico (BGS), el Real Instituto Meteorológico de Bélgica (RMI) y el Centro de Predicción del Clima Espacial del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos (SWPC), que alertó además que esta es “la mayor tormenta de radiación solar en más de 20 años”. La última tormenta geomagnética severa de la que se tuvo registro ocurrió en octubre de 2003. Siga leyendo: Los 10 científicos formados en Antioquia que hoy hacen ciencia en el exterior La tormenta también estaría afectando a otras regiones del continente como Perú, que esta semana también lanzó la alerta, que coincide con la información suministrada por el Agustín Codazzi. El Instituto Geofísico del Perú (IGP) reportó que el fenómeno impactó al país desde el mismo lunes, 19 de enero, desde las 2:15 de la tarde, hora local. “A su paso, se produjeron perturbaciones sostenidas, lo que provocó una actividad geomagnética fluctuante entre los niveles G1 (leve) y G4 (severo) y auroras generalizadas”, explicó el Director de Ciencias del Geoespacio del IGP, Danny Scipión a medios de su país.

En la noche del 19 al 20 de enero, la tormenta geomagnética también provocó auroras que se observaron en gran parte de Europa.

Sería la tormenta “X1.9”