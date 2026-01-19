Habrá eclipse de Luna Roja este año, ¿podrá verse en Colombia?

El próximo 3 de marzo se registrará el primer eclipse lunar total del año, conocido popularmente como Luna Roja, un fenómeno astronómico que podrá observarse en distintas regiones del planeta, incluido el continente americano.
El fenómeno será visible en amplias zonas de América, así como en partes de Asia y Australia, lo que lo convierte en uno de los eventos astronómicos más destacados de 2026. La fase total del eclipse tendrá una duración aproximada de 58 minutos, durante los cuales la Luna adquirirá un tono rojizo producto de la sombra que proyecta la Tierra.