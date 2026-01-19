Habrá eclipse de Luna Roja este año, ¿podrá verse en Colombia?

El próximo 3 de marzo se registrará el primer eclipse lunar total del año, conocido popularmente como Luna Roja, un fenómeno astronómico que podrá observarse en distintas regiones del planeta, incluido el continente americano. El fenómeno será visible en amplias zonas de América, así como en partes de Asia y Australia, lo que lo convierte en uno de los eventos astronómicos más destacados de 2026. La fase total del eclipse tendrá una duración aproximada de 58 minutos, durante los cuales la Luna adquirirá un tono rojizo producto de la sombra que proyecta la Tierra.

¿Cómo ocurre la Luna Roja?

Los eclipses lunares totales ocurren durante la fase de luna llena, cuando la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna y bloquea la luz solar directa. En ese proceso, la atmósfera terrestre filtra la luz y permite que solo las tonalidades rojizas lleguen al satélite natural, dando origen al fenómeno conocido como luna de sangre. Este se desarrollará en varias etapas, desde el oscurecimiento progresivo de la Luna hasta la fase total, en la que se presenta el color rojizo, antes de iniciar el proceso inverso hasta recuperar su brillo habitual. Entérese: Así se ve una puesta de sol en la Luna: la histórica grabación de la sonda Blue Ghost antes de apagarse

Observación del eclipse desde Colombia

En cuanto a la posibilidad de observar el fenómeno desde Colombia, Caracol Radio indicó que sí será posible apreciarlo, siempre que se den condiciones favorables como cielos despejados y poca contaminación lumínica. Por esa razón, se recomienda ubicarse en zonas alejadas de la iluminación urbana para mejorar la visibilidad durante la madrugada del 3 de marzo. Lea también: Así se ve una puesta de sol en la Luna: la histórica grabación de la sonda Blue Ghost antes de apagarse El uso de binoculares o telescopios puede facilitar la observación de los detalles del eclipse, aunque no es indispensable para seguir el fenómeno, según las recomendaciones habituales para este tipo de eventos astronómicos. No obstante, el astrónomo Mauricio Medina explicó a Caracol Radio que en Colombia el eclipse no se percibirá con el característico tono rojo intenso que será visible en otras regiones del mundo. Esto se debe a la posición y al grado de cobertura del eclipse desde el territorio colombiano. El especialista señaló que, aunque el evento será observable, el color rojizo no será tan evidente como en otras latitudes, donde la fase total del eclipse tendrá una mayor profundidad visual.

