Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

No era una simple ‘casita’: Policía desmantela un laboratorio clandestino de droga en Medellín

En el operativo fue capturada una mujer de 36 años, quien será judicializada por el delito de fabricación, tráfico o porte de estupefacientes.

  • Según la Policía, este laboratorio producía rentas ilegales de $70 millones al día. FOTO Alcaldía de Medellín.
    Según la Policía, este laboratorio producía rentas ilegales de $70 millones al día. FOTO Alcaldía de Medellín.
El Colombiano
El Colombiano
hace 5 horas
bookmark

En el corregimiento Altavista de Medellín, en el sector Jardín, la Policía Metropolitana ubicó y desmanteló un laboratorio clandestino donde se procesaba cocaína y anfetaminas, las cuales eran distribuidas en diferentes sectores de la capital antioqueña.

Según versiones de las autoridades, diariamente en este sitio se procesaban cerca de 2.000 dosis de cocaína y 50 kilogramos de anfetaminas, y de allí salían “a domicilio” a Belén, Altavista, Provenza, Parque Lleras y al Parque de El Poblado.

En medio de la inspección, se logró la incautación de más de 114 kilogramos de droga. Producto de esta actividad criminal y de acuerdo con la Policía, el grupo delincuencial a cargo de este laboratorio obtenía rentas ilícitas de casi $70 millones diarios.

Lea más: El mayor golpe al tráfico de marihuana en 2026: 4,5 toneladas iban de Valle del Cauca a Medellín

Además de la droga decomisada, se encontraron hornos artesanales, mezcladores químicos, ácido sulfúrico, soda cáustica y otros elementos.

Precisamente, durante el operativo, fue capturada una mujer de 36 años de edad señalada de participar en la producción y distribución de estupefacientes para la estructura criminal ‘Los Chivos’, que tiene injerencia en esta zona de Medellín y que presuntamente estaría encargada del manejo de este laboratorio clandestino.

Las autoridades señalaron que la detenida sería la compañera sentimental de alias ‘Ratón’, presunto cabecilla de Los Chivos y vinculado a esta actividad ilegal. Una vez notó la presencia de la policía, huyó del lugar.

“El laboratorio intentaba pasar desapercibido al estar al interior de una vivienda rural, y al parecer era una simple casa campesina, pero no fue así. Por eso hemos priorizado la lucha contra el tráfico de estupefacientes, y no se trata de ir a las casas de vicio ni tampoco capturar solo al jíbaro; también es importante fortalecer las campañas de prevención de consumo de las drogas”, dijo Manuel Villa Mejía, secretario de Seguridad del Distrito.

Entérese: Caen el armero y el cobrador de dos bandas extorsionistas de Medellín

Este año ya se había ubicado y destruido otro laboratorio clandestino de droga, también y según la Policía, perteneciente a ‘Los Chivos’, por lo que ya es el segundo golpe a esta estructura criminal en menos de 6 meses.

“En Medellín seguimos avanzando con autoridad, inteligencia y control territorial para cerrarles todos los espacios a las estructuras criminales. Cada laboratorio destruido representa menos droga en las calles y menos recursos para las organizaciones delincuenciales”, agregó el funcionario.

La mujer capturada fue dejada a disposición de la Fiscalía por el delito de fabricación, tráfico o porte de estupefacientes y se llevará a cabo su judicialización. A la par, continúa la búsqueda de alias ‘Ratón’, el supuesto líder de toda esta organización delictiva.

Continúe leyendo: Un asesinato en una riña enlutó el Día de las Madres más tranquilo de la historia de Medellín

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Qué banda criminal estaría detrás del laboratorio de droga en Medellín?
Según la Policía Metropolitana, el laboratorio tendría relación con la estructura delincuencial ‘Los Chivos’, señalada de operar en Altavista y otras zonas de Medellín. Las autoridades buscan a alias ‘Ratón’, presunto cabecilla.
¿Qué relación tendría la banda ‘Los Chivos’ con el laboratorio descubierto en Medellín?
La Policía señaló que el laboratorio clandestino estaría vinculado con la estructura criminal ‘Los Chivos’. Además, fue capturada una mujer relacionada con alias ‘Ratón’, presunto cabecilla del grupo.
¿Cuántas dosis de cocaína producían en el laboratorio hallado en Altavista, Medellín?
Según la Policía Metropolitana, en la vivienda usada como laboratorio clandestino se procesaban cerca de 2.000 dosis de cocaína al día y hasta 50 kilogramos de anfetaminas para distribución en Medellín.
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos