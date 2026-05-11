MinSalud prorrogó por un mes la intervención a Asmet Salud por problemas financieros

En medio de las advertencias que lanzó este lunes la Contraloría sobre la ineficiencia de las intervenciones del Gobierno del presidente Gustavo Petro contra las entidades promotoras de salud (EPS), el Ministerio de Salud decidió extender por un mes esa medida a la EPS Asmet Salud. Según la resolución oficial, la nueva vigencia de la medida regirá entre el 12 de mayo y el 11 de junio de 2026 próximos. Esa determinación se da mientras la Superintendencia de Salud continúa con las acciones de vigilancia y recuperación financiera de la entidad. Le puede interesar: Cuestionan cambio en manual de funciones en Supersalud que hizo Quintero, ¿contrató un arquitecto? De acuerdo con el documento, el propósito de la prórroga es reforzar la capacidad operativa e institucional de la EPS, reduciendo las pérdidas económicas y atendiendo el déficit que aún afecta su funcionamiento. Además, el Gobierno busca avanzar en procesos de saneamiento financiero y optimizar la atención médica para los afiliados.

El Ministerio señaló que, aunque durante el periodo de intervención se han evidenciado algunos resultados positivos, las dificultades que motivaron la toma de posesión no han desaparecido completamente. La evaluación oficial advierte que los problemas persisten de forma estructural y todavía representan un riesgo para la estabilidad de la entidad.

La resolución también advierte sobre las consecuencias que podría generar una eventual liquidación de Asmet Salud. El análisis técnico incluido en el expediente considera que una decisión de ese tipo provocaría una redistribución masiva de usuarios hacia otras EPS. Conozca: EPS intervenidas están en “deterioro crítico y sostenido”: Contraloría a Supersalud

En ese sentido, las aseguradoras receptoras tendrían que asumir una carga asistencial y administrativa de más, lo que podría afectar la prestación de los servicios en distintas regiones, en medio de una crisis financiera por la insuficiencia de los recursos para el sector, conocidos como unidad de pago por capitación (UPC). El documento indica que este impacto podría traducirse en mayores presiones operativas para las aseguradoras encargadas de recibir a los afiliados. De igual manera, el Minsalud sostuvo que el proceso de estabilización financiera y administrativa todavía requiere más tiempo para consolidarse. En la resolución se menciona que los avances logrados hasta ahora se encuentran en una fase inicial y necesitan un periodo adicional para demostrar resultados sostenibles.

Frente a este panorama, esa cartera concluyó que mantener la intervención permitirá fortalecer las capacidades internas de la EPS y reducir los riesgos identificados por las autoridades sanitarias. La meta principal es asegurar la continuidad en la prestación de los servicios de salud para millones de usuarios del régimen subsidiado. Asmet Salud EPS, con sede principal en Popayán (Cauca) fue constituida en 2015 y actualmente cuenta con cerca de 1,8 millones de afiliados. La entidad opera principalmente en el régimen subsidiado y tiene presencia en varios departamentos, incluida Bogotá. Para más noticias sobre política, paz, salud, judicial y actualidad, visite la sección Colombia de EL COLOMBIANO.

Bloque de preguntas y respuestas: