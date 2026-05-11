MinSalud prorrogó por un mes la intervención a Asmet Salud por problemas financieros

En medio de las advertencias que lanzó este lunes la Contraloría sobre la ineficiencia de las intervenciones del Gobierno del presidente Gustavo Petro contra las entidades promotoras de salud (EPS), el Ministerio de Salud decidió extender por un mes esa medida a la EPS Asmet Salud. Según la resolución oficial, la nueva vigencia de la medida regirá entre el 12 de mayo y el 11 de junio de 2026 próximos.
Esa determinación se da mientras la Superintendencia de Salud continúa con las acciones de vigilancia y recuperación financiera de la entidad.
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De acuerdo con el documento, el propósito de la prórroga es reforzar la capacidad operativa e institucional de la EPS, reduciendo las pérdidas económicas y atendiendo el déficit que aún afecta su funcionamiento. Además, el Gobierno busca avanzar en procesos de saneamiento financiero y optimizar la atención médica para los afiliados.