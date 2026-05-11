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Desmantelaron laboratorio que producía 2.000 dosis diarias de cocaína en Medellín

La estructura, que pertenecería a la banda Los Chivos, fue descubierta en una casa en el occidente de la ciudad.

  • Aspecto del laboratorio encontrado en el corregimiento de Altavista. FOTO: Cortesía Policía
    Aspecto del laboratorio encontrado en el corregimiento de Altavista. FOTO: Cortesía Policía
El Colombiano
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hace 4 horas
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En una redada sorpresa, agentes de la Policía desmantelaron un laboratorio dedicado al procesamiento de cocaína y anfetaminas escondido en una casa en el occidente de Medellín.

El complejo clandestino estaba ubicado en el corregimiento de Altavista, en el sector El Jardín, y según las autoridades tendría capacidad para producir hasta 2.000 dosis diarias de cocaína y 50 kilos de anfetaminas.

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Las primeras investigaciones apuntan a que el laboratorio sería propiedad de un delincuente que en el bajo mundo se conoce con el alias de Ratón, quien a su vez es señalado de ser el coordinador del grupo delincuencial Los Chivos.

Esta última agrupación, según las autoridades, tiene una fuerte influencia en la comuna de Belén, así como en el corregimiento de Altavista.

En el complejo fueron incautados una gran cantidad de insumos utilizados para la producción de drogas, tales como 35 litros de acetona, 150 galones de ácido sulfúrico y tres kilos de soda cáustica.

De igual forma, los uniformados encontraron en el sitio cuatro mezcladores de sustancias químicas, dos hornos de secado improvisados, un quemador industrial y hasta dos tolvas de decantación.

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Además de todos estos implementos, en el recinto fueron encontrados más de 114 kilos de droga, entre ellos 80.000 dosis de cocaína y 7.000 dosis de anfetaminas.

Todas esas drogas, se presume, estaban listas para ser comercializadas principalmente en puntos como el Parque Lleras, Provenza, el Parque de El Poblado y los miradores de la comuna de Belén.

Dichos puntos suelen ser codiciados por funcionar como expendios móviles en los que los turistas extranjeros acostumbran comprar estupefacientes. Para Los Chivos podría representar rentas ilegales hasta por $70 millones.

Finalmente, la Policía agregó que en medio del allanamiento fue capturada una mujer de 36 años, quien podría ser procesada por los delitos de fabricación, tráfico o porte de estupefacientes.

Esta última implicada ya fue presentada ante un juez, quien le impuso una medida de aseguramiento mientras se resuelve su situación judicial.

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