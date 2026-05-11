Desmantelaron laboratorio que producía 2.000 dosis diarias de cocaína en Medellín

En una redada sorpresa, agentes de la Policía desmantelaron un laboratorio dedicado al procesamiento de cocaína y anfetaminas escondido en una casa en el occidente de Medellín.

El complejo clandestino estaba ubicado en el corregimiento de Altavista, en el sector El Jardín, y según las autoridades tendría capacidad para producir hasta 2.000 dosis diarias de cocaína y 50 kilos de anfetaminas.

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Las primeras investigaciones apuntan a que el laboratorio sería propiedad de un delincuente que en el bajo mundo se conoce con el alias de Ratón, quien a su vez es señalado de ser el coordinador del grupo delincuencial Los Chivos.

Esta última agrupación, según las autoridades, tiene una fuerte influencia en la comuna de Belén, así como en el corregimiento de Altavista.