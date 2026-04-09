Embajador Saade, en líos por accidente de vehículo oficial: chef que llevó a Brasil lo chocó y lo dejó en pérdida total

El embajador de Colombia en Brasil, Alfredo Saade, reconoció este jueves que el hombre señalado de usar sin autorización un vehículo oficial de la sede diplomática y dejarlo en pérdida total había llegado con él al país para desempeñarse como chef. Conozca: Cuatro meses después de salir del Gobierno, Alfredo Saade fue posesionado como embajador en Brasil, ¿por qué la demora? La declaración la entregó en entrevista con Caracol Radio, luego de que se conociera un memorando interno en el que reportó el incidente ocurrido en la residencia oficial de la Embajada de Colombia en Brasil. De acuerdo con el documento, fechado el 7 de abril de 2026, y dirigido a la secretaria general de la Cancillería, Elvira de las Mercedes Sanabria Salazar, el hecho ocurrió el domingo 29 de marzo, mientras Saade se encontraba en Bogotá durante Semana Santa.

Según el memorando, David Leonardo Barrero López, empleado de la empresa AR Maciel Serviços Gerais LTDA, retiró sin autorización el vehículo oficial, un Audi A6 de placas PDB-9012, y lo devolvió hasta altas horas de la noche. Lea aquí: Saade, el activista radical del petrismo que llega a la diplomacia: será embajador en Brasil En la entrevista radial, Saade aseguró que el carro “no chocó con otro vehículo”, sino que el conductor se subió a una berma, lo que habría provocado los daños. También sostuvo que el automóvil era usado únicamente por el conductor oficial de la Embajada y que las llaves solían permanecer en un lugar habitual dentro de la residencia. “Aquí lo que existe es un abuso de confianza de una persona que era trabajador”, dijo el embajador, quien además confirmó que decidió llevarlo a Brasil porque “la comida aquí no me apetecía” y existía la posibilidad de contar con un chef.

Audi A6. Imagen de referencia. FOTO: Audi