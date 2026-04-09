Embajador Saade, en líos por accidente de vehículo oficial: chef que llevó a Brasil lo chocó y lo dejó en pérdida total

El embajador de Colombia en Brasil, Alfredo Saade, reconoció este jueves que el hombre señalado de usar sin autorización un vehículo oficial de la sede diplomática y dejarlo en pérdida total había llegado con él al país para desempeñarse como chef.
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La declaración la entregó en entrevista con Caracol Radio, luego de que se conociera un memorando interno en el que reportó el incidente ocurrido en la residencia oficial de la Embajada de Colombia en Brasil.
De acuerdo con el documento, fechado el 7 de abril de 2026, y dirigido a la secretaria general de la Cancillería, Elvira de las Mercedes Sanabria Salazar, el hecho ocurrió el domingo 29 de marzo, mientras Saade se encontraba en Bogotá durante Semana Santa.