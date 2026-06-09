Con silenciador asesinaron a la expareja de alias Castor; él señala a los responsables

Mayra Alejandra Vera Duarte, conocida como ‘La Mona’ y la expareja de alias Castor, jefe de la banda Los Costeños, fue asesinada cerca a Barranquilla por un sicario que le disparó utilizando un arma de fuego con silenciador.
El crimen ocurrió a plena luz del día de este martes cuando la abogada, que acompañaba el proceso de paz urbana en esa ciudad, estaba en un estacionamiento del conjunto residencial Horizonte, ubicado entre el corregimiento de La Playa y el sector de Villa Campestre, en jurisdicción de Puerto Colombia.
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De acuerdo con la información preliminar recopilada por las autoridades, el ataque ocurrió cuando la mujer se disponía a abordar una camioneta Toyota y fue interceptada por un hombre armado que le disparó en repetidas ocasiones.
Testigos del hecho le contaron a la Policía que el sicario habría utilizado una pistola equipada con silenciador. Otra persona también participó de los hechos.
Vera Duarte sufrió heridas de extrema gravedad y falleció en el lugar antes de recibir asistencia médica.
Uniformados de la Policía Metropolitana de Barranquilla llegaron a la escena para realizar la inspección técnica del cadáver y adelantar la recolección de elementos materiales probatorios que permitan esclarecer lo sucedido.
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