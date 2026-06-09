Con silenciador asesinaron a la expareja de alias Castor; él señala a los responsables

Mayra Alejandra Vera Duarte, conocida como ‘La Mona’ y la expareja de alias Castor, jefe de la banda Los Costeños, fue asesinada cerca a Barranquilla por un sicario que le disparó utilizando un arma de fuego con silenciador. El crimen ocurrió a plena luz del día de este martes cuando la abogada, que acompañaba el proceso de paz urbana en esa ciudad, estaba en un estacionamiento del conjunto residencial Horizonte, ubicado entre el corregimiento de La Playa y el sector de Villa Campestre, en jurisdicción de Puerto Colombia. Lea también: EXCLUSIVO | Narcos paisas y costeños están detrás de una ruta al Caribe que bombardean los buques de EE.UU. De acuerdo con la información preliminar recopilada por las autoridades, el ataque ocurrió cuando la mujer se disponía a abordar una camioneta Toyota y fue interceptada por un hombre armado que le disparó en repetidas ocasiones. Testigos del hecho le contaron a la Policía que el sicario habría utilizado una pistola equipada con silenciador. Otra persona también participó de los hechos. Vera Duarte sufrió heridas de extrema gravedad y falleció en el lugar antes de recibir asistencia médica. Uniformados de la Policía Metropolitana de Barranquilla llegaron a la escena para realizar la inspección técnica del cadáver y adelantar la recolección de elementos materiales probatorios que permitan esclarecer lo sucedido. No se pierda: Revocan detención domiciliaria a Digno Palomino; alias Castor, su gran enemigo, es deportado desde Venezuela

Antecedentes judiciales

El nombre de la abogada Mayra Alejandra Vera Duarte cobró relevancia pública a comienzos de 2023, cuando fue capturada durante un operativo conjunto del Gaula de la Policía y el Ejército en el norte de Barranquilla. En ese momento fue señalada como presunta financiadora de la organización delincuencial ‘Los Costeños’ y como pareja sentimental de Jorge Eliécer Díaz Collazos, alias Castor, considerado uno de los principales cabecillas de esa estructura criminal y quien ha sido cuestionado por su participación en la paz urbana en Barranquilla, criticada por el alcalde Alex Char. En ese momento, la Fiscalía le imputó cargos por concierto para delinquir agravado con fines de extorsión, financiación de grupos armados ilegales, extorsión agravada y perturbación de la posesión sobre inmueble. Lea también: Dos hombres armados que amenazaron a El Heraldo tenían protección de UNP mientras que en Barranquilla se desata una guerra a tres bandas Según las investigaciones, habría estado vinculada a actividades relacionadas con extorsiones y disputas por la posesión de tierras en diferentes sectores del departamento del Atlántico. Sin embargo, en abril de 2023 un juez de control de garantías ordenó su libertad al considerar que existían inconsistencias en varios de los elementos probatorios presentados por la Fiscalía para sustentar la medida de aseguramiento en su contra. Tras el homicidio, las autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes para establecer los móviles del crimen e identificar a los responsables. No se pierda: Masacre de los Vega Daza: ¿a quién mencionan los nuevos grafitis amenazantes en Barranquilla? Entre las hipótesis que manejan los investigadores figura la posibilidad de que el asesinato esté relacionado con retaliaciones o disputas entre estructuras criminales con presencia en el departamento del Atlántico. No obstante, las autoridades señalaron que todas las líneas investigativas permanecen abiertas mientras avanzan las labores de recolección de pruebas y testimonios.

Alias Castor respondió desde la cárcel