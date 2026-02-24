Alias La Firma, el colombiano jefe de sicarios que reemplazaría a El Mencho en México

Tras el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder máximo del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), su segundo al mando ha tomado un rol aún más crucial en la organización narcotraficante. Ese puesto lo ocupa Carlos Andrés Rivera Varela, alias La Firma, nacido en Cali y quien cuenta con ciudadanía mexicana. Varela recibe órdenes directas de 'El Mencho' y Gonzalo Mendoza Gaytán, alias El Sapo, jefe regional en Puerto Vallarta y uno de los principales líderes senior del cártel.

Expedientes de la Fiscalía de la Ciudad de México y reportajes de The Washington Post, indican que Rivera Varela fue asignado por “El Mencho” para “depurar las filas” del CJNG, reforzando el control interno de la organización mediante la eliminación de traidores y fortalecimiento de las células criminales. El FBI ofrece una recompensa de hasta 245.000 dólares por información que conduzca a la captura y condena de Rivera Varela, considerado “armado y extremadamente peligroso”. Además, posee una orden de arresto federal emitida en octubre de 2025 en Nueva York, acusado de conspiración para lavar dinero y apoyar materialmente a una organización terrorista el CJNG, declarado como tal por el gobierno de Estados Unidos.

Organigrama del Cartel Jalisco. Foto: Departamento del Tesoro de EE. UU.

Rol y vínculos dentro del CJNG

“La Firma” opera principalmente en Puerto Vallarta, bajo la supervisión directa de “El Sapo”, a quien reporta en la cadena de mando. También se le señala en distintos reportes como la persona que le reporta cuentas a Juan Carlos Valencia González, conocido como "Pelón” y "03", hijastro del abatido alias Mencho. Además, el Departamento del Tesoro de EE. UU. vincula al CJNG con actividades de alto impacto, como el asesinato del exgobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, en 2020. Entérese: Capturaron en Medellín a presunto socio de cartel mexicano que es hermano de un exsubcontralor de Antioquia Lo que más preocupa a las agencias de inteligencia es su papel como jefe de sicarios. Rivera Varela está vinculado directamente con la planificación de ataques que han sacudido la política mexicana, como el atentado contra el actual secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, en 2020, así como con el asesinato del exgobernador Aristóteles Sandoval.