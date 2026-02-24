Alias La Firma, el colombiano jefe de sicarios que reemplazaría a El Mencho en México

Tras el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder máximo del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), su segundo al mando ha tomado un rol aún más crucial en la organización narcotraficante.
Ese puesto lo ocupa Carlos Andrés Rivera Varela, alias La Firma, nacido en Cali y quien cuenta con ciudadanía mexicana. Varela recibe órdenes directas de 'El Mencho' y Gonzalo Mendoza Gaytán, alias El Sapo, jefe regional en Puerto Vallarta y uno de los principales líderes senior del cártel.