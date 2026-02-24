x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Alias La Firma, el colombiano jefe de sicarios que reemplazaría a El Mencho en México

Carlos Andrés Rivera Varela tiene nacionalidad colombiana y mexicana. Lo busca Estados Unidos con una jugosa recompensa.

  • Carlos Rivera, alias La Firma, es buscado por el FBI. Foto: EE. UU.
    Carlos Rivera, alias La Firma, es buscado por el FBI. Foto: EE. UU.
  • Organigrama del Cartel Jalisco. Foto: Departamento del Tesoro de EE. UU.
    Organigrama del Cartel Jalisco. Foto: Departamento del Tesoro de EE. UU.
Andrés Felipe Carmona Barrero
Andrés Felipe Carmona Barrero
hace 3 horas
bookmark

Tras el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder máximo del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), su segundo al mando ha tomado un rol aún más crucial en la organización narcotraficante.

Ese puesto lo ocupa Carlos Andrés Rivera Varela, alias La Firma, nacido en Cali y quien cuenta con ciudadanía mexicana. Varela recibe órdenes directas de 'El Mencho' y Gonzalo Mendoza Gaytán, alias El Sapo, jefe regional en Puerto Vallarta y uno de los principales líderes senior del cártel.

Expedientes de la Fiscalía de la Ciudad de México y reportajes de The Washington Post, indican que Rivera Varela fue asignado por “El Mencho” para “depurar las filas” del CJNG, reforzando el control interno de la organización mediante la eliminación de traidores y fortalecimiento de las células criminales.

El FBI ofrece una recompensa de hasta 245.000 dólares por información que conduzca a la captura y condena de Rivera Varela, considerado “armado y extremadamente peligroso”.

Además, posee una orden de arresto federal emitida en octubre de 2025 en Nueva York, acusado de conspiración para lavar dinero y apoyar materialmente a una organización terrorista el CJNG, declarado como tal por el gobierno de Estados Unidos.

Organigrama del Cartel Jalisco. Foto: Departamento del Tesoro de EE. UU.
Organigrama del Cartel Jalisco. Foto: Departamento del Tesoro de EE. UU.

Rol y vínculos dentro del CJNG

“La Firma” opera principalmente en Puerto Vallarta, bajo la supervisión directa de “El Sapo”, a quien reporta en la cadena de mando. También se le señala en distintos reportes como la persona que le reporta cuentas a Juan Carlos Valencia González, conocido como "Pelón” y "03", hijastro del abatido alias Mencho.

Además, el Departamento del Tesoro de EE. UU. vincula al CJNG con actividades de alto impacto, como el asesinato del exgobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, en 2020.

Entérese: Capturaron en Medellín a presunto socio de cartel mexicano que es hermano de un exsubcontralor de Antioquia

Lo que más preocupa a las agencias de inteligencia es su papel como jefe de sicarios. Rivera Varela está vinculado directamente con la planificación de ataques que han sacudido la política mexicana, como el atentado contra el actual secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, en 2020, así como con el asesinato del exgobernador Aristóteles Sandoval.

Para autoridades mexicanas y norteamericanas “La Firma” no es solo un financista, sino un líder operativo con capacidad para ejecutar actos de violencia extrema y magnicidios.

"La Firma" sería el contacto entre disidencias de las Farc y el Cártel Jalisco Nueva Generación. Se le señala también de llevar a México operadores expertos en fabricación de artefactos explosivos en Puerto Vallarta, Jalisco.

El 28 de octubre de 2025, un tribunal federal en Nueva York emitió una orden de arresto formal en su contra, imputándole cargos por conspiración para lavar activos y por proporcionar apoyo material a organizaciones terroristas extranjeras. Las autoridades lo califican como un hombre “sumamente peligroso”.

Hasta ahora, se han detenido 19 presuntos implicados en el atentado contra García Harfuch. Con “La Firma” como segundo al mando y “El Sapo” consolidando su liderazgo regional, el CJNG mantiene una estructura violenta y expansiva.

Le puede interesar: ¿Quién era ‘El Mencho’? El temido líder del Cartel Jalisco Nueva Generación abatido por el ejército mexicano

Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida