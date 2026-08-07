Así será la inédita posesión de De la Espriella: su primer discurso será desde un cantón militar

Colombia vivirá este 7 de agosto una posesión presidencial inédita. Por primera vez en la historia reciente, el acto de transmisión de mando se realizará fuera de Bogotá y tendrá como sede principal la ciudad de Cali. La jornada estará dividida en dos escenarios. El primero será la Arena de la Universidad Santiago de Cali (USC), donde Abelardo de la Espriella recibirá oficialmente la banda presidencial. Posteriormente, el nuevo mandatario se trasladará al Cantón Militar Pichincha, donde pronunciará su primer discurso como jefe de Estado ante el país. Fuentes cercanas al presidente electo confirmaron que, aunque inicialmente se contempló que en el Cantón Militar solo se realizaran los honores militares y la transmisión de mando, finalmente será allí donde se dirigirá por primera vez a los colombianos tras asumir oficialmente la Presidencia. Lea más: En vivo | El rey Felipe VI ya llegó a Cali: estos son los invitados que llegaron para la posesión de De la Espriella

Orden del día para la posesión presidencial.

Cuál es el orden de la ceremonia presidencial

El Congreso de la República publicó el protocolo oficial de la sesión solemne en la que Abelardo de la Espriella asumirá la Presidencia de Colombia. De acuerdo con el orden del día, la ceremonia contempla los principales actos protocolarios del cambio de gobierno, entre ellos: -Instalación de la sesión solemne. -Juramento constitucional del nuevo presidente. -Imposición de la banda presidencial por parte del presidente del Congreso, Honorio Henríquez. -Posesión del vicepresidente, José Manuel Restrepo. -Intervención oficial del nuevo Gobierno. Aunque el Congreso divulgó el protocolo de la sesión, fuentes cercanas al mandatario electo precisaron que el primer discurso presidencial no será en la Arena de la Universidad Santiago de Cali sino posteriormente en el Cantón Militar Pichincha. La ceremonia de imposición de la banda presidencial está prevista para las 3:00 de la tarde, momento en el que De la Espriella asumirá formalmente como jefe de Estado. Conozca más: Es la hora de ‘El Tigre’: Cali está lista para la posesión de Abelardo De la Espriella

Asistirán jefes de Estado y una delegación de Estados Unidos

Tras concluir el acto protocolario en la Universidad Santiago de Cali, el presidente y parte de su gabinete se desplazarán al Cantón Militar Pichincha. En ese lugar se desarrollarán los honores militares propios del cambio de mando y, finalmente, Abelardo De La Espriella ofrecerá su primer mensaje a la Nación como presidente de Colombia. El mandatario llega a la Casa de Nariño luego de imponerse en la segunda vuelta presidencial del pasado 21 de junio frente al candidato de izquierda, el senador Iván Cepeda. La posesión contará con una amplia presencia internacional. Entre los invitados confirmados figuran el rey Felipe VI de España y los presidentes Javier Milei, de Argentina; Daniel Noboa, de Ecuador; José Antonio Kast, de Chile; Rodrigo Paz, de Bolivia, y Santiago Peña, de Paraguay. También participará una delegación de alto nivel enviada por el gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. La asistencia de mandatarios y representantes internacionales convierte la ceremonia en uno de los principales eventos diplomáticos del inicio del nuevo Gobierno. Puede conocer: Entre caras nuevas y viejos conocidos: así es el nuevo Gobierno

El presidente electo, Abelardo de la Espriella.

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