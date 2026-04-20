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Video | Alias Naín se burló de la recompensa que ofrecen por su captura: “$1.000 millones dando vueltas relajadito”

Andrés Pérez Toncel, alias Naín o Bendito Menor, sería el cabecilla de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) o Los Pachenca, en La Guajira.

  • Él es Andrés Pérez Toncel, alias Naín o Bendito Menor, cabecilla de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN). FOTOS: Policía Nacional- captura de video
    Él es Andrés Pérez Toncel, alias Naín o Bendito Menor, cabecilla de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN). FOTOS: Policía Nacional- captura de video
El Colombiano
El Colombiano
hace 3 horas
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“$1.000 millones dando vueltas, relajadito”, fue la frase con la que Andrés Pérez Toncel, alias Naín o Bendito Menor, se burló de la orden de captura que tiene en su contra por hechos criminales como cabecilla de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) o Los Pachenca, en La Guajira.

En un video se ve al delincuente conduciendo una moto y acompañado de su pareja, Rosa Angélica Tarazona, alias la Bebecita, mientras hablaba de la recompensa de hasta 500 millones de pesos que el Gobierno ofreció a quien brinde información que permita dar con su paradero. El diario Noticias Valledupar había informado que la recompensa aumentó a $1.000 millones, pero esto todavía no ha sido confirmado por el Ministerio de Defensa.

Conquistador hasta la muerte. Estamos aquí, ve. $1.000 millones dando vueltas, relajaitos. Estamos es sorneados, papi, sornerito. En todos los rincones de la Guajira, mira, ve. Sornero, ve, sin tanto, sin tanto estrés. Para que digan que es con la IA ahora. No, que eso es con la IA. No, eso es con la IA. No, es nítido (sic)”, dijo “Naín” mientras conducía una moto en la que iba como parrillera “Bebecita”.

La presencia de alias Naín en la región Caribe ha generado que las autoridades aumenten los esfuerzos por capturarlo, puesto que este hombre sería la persona que amenazó de muerte al presidente Gustavo Petro.

Lea también: Alias El Bendito: de vocero de paz a amenazar a Petro y ser el hombre más buscado en el Caribe

En enero de este año, el Ejército ejecutó un bombardeo en una zona rural de Dibulla, en La Guajira, contra el campamento principal de las ACSN. En un principio se habló de que alias la Bebecita había sido abatida, pero luego se conoció de su escape con “Naín”.

El sospechoso también había sido el autor intelectual de una masacre ocurrida el 9 de enero en el barrio Alto Parrantal, en el municipio de Maicao. En este sector, cinco jóvenes fueron asesinados en un ataque, cuyas víctimas fueron identificadas como Víctor Jurado, Eider Cantillo, Alex Mendoza, Jean Carlos Meza y Janer Martínez.

En abril de este año, las autoridades neutralizaron a nueve hombres pertenecientes a esta estructura. Esto ocurrió en la vereda Kamuishisain, en el municipio de Uribia, La Guajira, en medio de un operativo en el que tres militares del Ejército resultaron lesionados. A Pérez Toncel se le atribuyen varios delitos en los departamentos de Magdalena y La Guajira, así como extorsiones y secuestros de funcionarios públicos y de la población civil.

Siga leyendo: MinDefensa invita a ‘Naín’ de Los Pachenca a desmovilizarse tras duro golpe a su anillo de seguridad

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