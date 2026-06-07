La Constituyente cayó en cuatro días: así fue como el comité promotor desmontó la propuesta en la Registraduría

Hasta hace apenas una semana, la Asamblea Nacional Constituyente era una de las principales apuestas políticas del presidente Gustavo Petro para el final de su mandato. El Gobierno insistía en que ese mecanismo permitiría superar los obstáculos que, según su interpretación, habían frenado reformas estructurales en áreas como salud, trabajo, pensiones y servicios públicos. Incluso, en los días previos a la primera vuelta presidencial, activistas afines al oficialismo, incluido el mismo jefe de Estado, seguían recorriendo actos públicos en la Costa Caribe recolectando firmas para respaldar la iniciativa. Sin embargo, el resultado electoral del 31 de mayo alteró por completo el panorama político. La victoria de Abelardo de la Espriella sobre Iván Cepeda en la primera vuelta obligó al petrismo a revisar varias de las banderas que había defendido durante meses. Entre todas ellas, ninguna parecía generar tanto ruido fuera de las bases de izquierda como la constituyente. La propuesta había despertado preocupación en amplios sectores políticos, empresariales y académicos. Aunque el Gobierno la presentó como una herramienta para profundizar reformas sociales, sus críticos advirtieron riesgos que iban desde una eventual concentración de poder hasta la posibilidad de modificar los equilibrios institucionales construidos por la Constitución de 1991. Para buena parte del centro político, una constituyente abría interrogantes sobre la independencia de organismos técnicos, el equilibrio entre ramas del poder público e incluso la posibilidad de reabrir la discusión sobre la reelección presidencial, pese a que Petro negó repetidamente cualquier intención de permanecer en el poder. En contexto: Petro se baja de la Constituyente para sumarle votos a Cepeda, ¿le servirá? Además, la propuesta cargaba con una contradicción política difícil de ignorar. Durante años, el hoy presidente prometió que no promovería una reforma constitucional de esa naturaleza. En 2018 incluso dejó plasmado sobre una placa de mármol su compromiso de respetar la Constitución de 1991. Sin embargo, a partir de 2024 comenzó a plantear la necesidad de una constituyente y, en los meses recientes, convirtió esa idea en una de las respuestas recurrentes frente a las tensiones con el Congreso, las altas cortes y otras instituciones del Estado. Con ese contexto de fondo, la derrota de Cepeda terminó acelerando una discusión que ya se venía dando dentro del oficialismo. Fuentes cercanas al proceso coinciden en que la constituyente comenzó a ser vista como un costo político demasiado alto para una campaña que necesita crecer hacia el centro y convencer a votantes moderados que observaban con desconfianza cualquier intento de modificar las reglas fundamentales del sistema político.

Durante la semana posterior a la elección se realizaron varias reuniones entre integrantes del Gobierno, miembros de la campaña de Cepeda y representantes del comité promotor de la constituyente. La conclusión fue clara: mantener viva la propuesta podía dificultar aún más la búsqueda de alianzas y adhesiones de sectores que consideran la Constitución de 1991 como un consenso democrático que no debería reabrirse.

El cambio de discurso fue inmediato. Cepeda agradeció públicamente la suspensión de la iniciativa y habló de la necesidad de construir un gran acuerdo nacional. Y así, la iniciativa para convocar una Asamblea Nacional Constituyente dio un paso definitivo hacia su archivo. Este viernes fue radicada ante la Registraduría Nacional la solicitud formal mediante la cual el comité promotor desistió de continuar con el proceso de recolección de firmas que buscaba respaldar la convocatoria del mecanismo de reforma constitucional impulsado por sectores cercanos al presidente Gustavo Petro.