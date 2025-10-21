Tribunal Superior de Bogotá absolvió al expresidente Álvaro Uribe por todos los cargos en su contra

El expresidente Álvaro Uribe Vélez fue absuelto en segunda instancia por los cargos de fraude procesal y soborno en actuación penal, por los cuales había sido condenado en primera instancia a 12 años de detención domiciliaria. La decisión fue tomada este martes por el Tribunal Superior de Bogotá, en segunda instancia, tras revocar el fallo proferido por el Juzgado 44 Penal de Conocimiento de esa misma ciudad. En su proclama, el Tribunal desvirtuó las evidencias de la Fiscalía y la interpretación que les dio en su momento la jueza de primera instancia. De igual manera, descalificó los testimonios de los testigos del ente acusador, incluyendo el del exparamilitar Juan Guillermo Monsalve. La decisión no fue unánime, dado que una magistrada, de los tres que analizaron la apelación, realizó un salvamento de voto. A continuación, el minuto a minuto de los momentos más destacados de la audiencia judicial: 2.00 p.m. Finaliza la audiencia en el Tribunal Superior de Bogotá. En declaraciones públicas y por redes sociales, los representantes de las víctimas anunciaron que interpondrán un recurso de casación en contra de la decisión del Tribunal, el cual será resuelto en instancia definitiva por la Corte Suprema de Justicia. 1:50 p.m. En su exposición del voto de salvamento, la magistrada Oviedo recalcó que el abogado Diego Cadena desplegó un plan ilegal de sobornos, bajo la fachada de que “solo buscaban que los implicados dijeran la verdad”. 1:40 p.m. La magistrada que se opuso al fallo de segunda instancia, señaló que estaba probada la participación de Uribe en los delitos en calidad de determinador. Entre las evidencias que recordó, está el testimonio del primo del expresidente, Mario Uribe, quien presentó en persona al abogado Diego Cadena con el político antioqueño, en su finca de Rionegro (Antioquia), para que le expusiera “una información que le puede ser útil para sus procesos”. Esto probaría, a su parecer, que Cadena actuaba en nombre de Uribe, haciendo actividades de verificación de fuentes de información. Sobre este punto, Álvaro Uribe siempre sostuvo que el abogado nunca le dijo que pagaría dádivas para lograr ese objetivo. 1:30: p.m. En cuanto al delito de fraude procesal, para Oviedo es claro que el abogado Diego Cadena viajó a una cárcel de Estados Unidos, en la que estaba el narcotraficante Juan Carlos “el Tuso” Sierra, para convencerlo de que realizara una declaración contra el congresista Iván Cepeda, afirmando que este le ofreció dádivas para salpicar a Álvaro Uribe con supuestos nexos con el paramilitarismo. Lo mismo estimó la jurista frente al propósito de las visitas de Cadena a la cárcel de Cómbita, donde conversó con otros exparamilitares. Para la magistrada, eso fue un intento evidente de querer engañar a la justicia, configurando un fraude procesal. 1:20: p.m. Para la magistrada Oviedo, el conjunto de las pruebas recolectadas por la Fiscalía sí demostraban la culpabilidad de Uribe en los diferentes hechos de soborno en actuación procesal, por lo que se aparta de la decisión de la sala mayoritaria en cuanto a la absolución por este delito. 1:00 p.m. La magistrada Oviedo argumentó que la conducta del abogado Diego Cadena, en relación con la solicitud de retractación al testigo Juan Guillermo Monsalve, es evidencia suficiente para demostrar una intención de soborno en favor de un tercero, en ese caso Álvaro Uribe. Y citó la carta de retractación firmada por Monsalve, en la cual al final puso una posdata, señalando que estaba actuando presionado por el abogado del expresidente. Recalcó que el testimonio de Monsalve se mantuvo coherente e invariable desde 2011, y que las pruebas de descargo de la defensa de Uribe no lograron desvirtuar sus dichos. “Las interceptaciones demostraron que el plan era conocido por Álvaro Uribe y que Álvaro Hernán Prada actuó como su delegado”, durante las reuniones con Monsalve en la cárcel de Neiva, aseveró la togada. “Se buscó una retractación específica mediante ofrecimientos”, agregó. 12:30 p.m. Para la magistrada que se opuso a la decisión mayoritaria, no debió excluirse del debate probatorio la prueba obtenida de las interceptaciones telefónicas, en razón al hecho de que no fue obtenida de manera ilegal. Según ella, la validez de esas evidencias ya habían sido ratificadas por la Corte Suprema de Justicia, en el momento en el que esa autoridad superior tuvo participación en el proceso. En ese entonces, Uribe era todavía congresista y tenía el fuero constitucional que autorizaba a intervenir a ese alto tribunal. Oviedo recordó que la Corte Suprema es la autoridad judicial jerárquica, por lo que su decisión no puede desconocerse en el fallo de segunda instancia del Tribunal Superior de Bogotá, “no encuentro razón válida para prescindir de sus elementos de convicción”, situación que atenta en contra del modelo de justicia del país. “Para la suscrita, no tiene justificación la exclusión de las interceptaciones telefónicas que ya había validado la Corte Suprema en 2018”, recalcó.

La absolución a Álvaro Uribe en segunda instancia no fue una decisión unánime. Una de las magistradas emitió un voto de salvamento en el fallo del Tribunal Superior de Bogotá. IMAGEN DE EL COLOMBIANO.

12:20 p.m.: La sentencia El Tribunal Superior de Bogotá leyó la parte resolutiva de la sentencia, absolviendo a Álvaro Uribe de los delitos de fraude procesal y soborno en actuación procesal. Ratificó la compulsa de copias a la Fiscalía en relación al testigo Carlos Enrique Vélez Ramírez (alias “Víctor”), para ver si cometió algún delito. Sin embargo, la magistrada María Leonor Oviedo Pinto emitió un salvamento de voto, apartándose de la decisión mayoritaria de la sala sobre la absolución de Uribe. Para ella, el expresidente debió ser condenado en segunda instancia, ratificando el fallo inicial. 11:50 a.m. El Tribunal se pronunció sobre el fraude procesal en relación al testimonio del exparamilitar y narcotraficante Juan Carlos “el Tuso” Sierra, una de las evidencias sobre la cual también hubo controversia en la primera instancia del proceso. Según la lectura del magistrado, tampoco hubo en este caso una confrontación rigurosa de sus declaraciones por parte de la Fiscalía y el juzgado. “Su testimonio no puede servir como fundamento para una condena”, recalco el togado, dado que lo dicho por “el Tuso” estaba contaminado por motivaciones personales. Por eso, no se puede determinar una “inducción dolosa” a un fraude por parte de Álvaro Uribe. En ese caso puntual de fraude procesal, también absolvió a Uribe. 11:42 a.m. Hay un breve receso para resolver un problema técnico en la transmisión de la audiencia. 11:30 a.m. El magistrado, en la lectura del fallo de segunda instancia, señaló que es imposible configurar una inferencia razonable por el delito de fraude procesal, por lo cual revocará también la sentencia contra Uribe sobre este delito puntual. 11:00 a.m. Según el Tribunal, la juez de primera instancia no valoró bien la evidencia en el caso del fraude procesal, emitiendo “juicios retóricos” como la frase “era de esperarse”, y con “falta de rigor lógico” en su conclusión de los hechos. Su providencia no distinguió de manera certera entre una simple asesoría jurídica y una presunta conspiración para cometer un fraude. 10: 55 a.m. El Tribunal Superior de Bogotá inició su análisis de las controversias jurídicas en relación al delito de fraude procesal contra Uribe. 10:30 a.m. Para el Tribunal, las evidencias planteadas en el caso puntual del testigo Juan Guillermo Monsalve fueron incompletas, pues no se valoraron de forma crítica “aspectos esenciales de su testimonio”, por ejemplo, que hubiera sido integrante del bloque Metro de las Autodefensas en Antioquia, al presunto servicio de la familia Uribe. “La metodología empleada por la falladora fue deficiente (...), se favoreció la tesis acusatoria sin considerar hipótesis alternativas (...). Era indispensable demostrar que Monsalve tenía información privilegiada, lo cual no fue probado”, leyó el magistrado. Relató que la declaración de Monsalve fue parcializada, buscando beneficios judiciales, pues nunca recibió las gabelas jurídicas de la Ley de Justicia y Paz (destinada a los desmovilizados de las AUC), sino que está pagando una sentencia ordinaria por haber pertenecido a una banda de secuestradores de Caquetá. A juicio del Tribunal, la juez de primera instancia dio por ciertas las declaraciones de Monsalve contra los hermanos Uribe Vélez (Álvaro y Santiago), sin contrarrestar lo dicho. Por lo tanto no es claro si el presunto soborno pretendía cambiar una declaración real o falsa de ese testigo, lo que puede desconfigurar la tesis del soborno. El magistrado cuestionó que la juez le hubiera restado importancia a la declaración de su padre, Óscar Monsalve (quien declaró en contra de su hijo), tan solo por el hecho de ser campesino y poco letrado. Además, “no se acreditó que Uribe hubiera instruido al abogado Cadena para buscar esa retractación de Monsalve (el dolo directo)”, aseveró el magistrado. “Los audios no evidencian solicitud de retractación”, agregó. “Se desestimó el examen pericial de informática forense” del celular de Álvaro Hernán Prada (testigo de la defensa), quien aseguró que no recibió órdenes de Álvaro Uribe para inducir a Juan Guillermo Monsalve a retractarse después en la cárcel de Neiva, lo que a juicio del Tribunal implicó una actuación desigual de la juez de primera instancia. En consecuencia, el Tribunal también revocó la condena contra Álvaro Uribe en el caso puntual del supuesto soborno al testigo Monsalve.

10:10 a.m. En el caso del testigo Juan Guillermo Monsalve, el Tribunal analizó si Álvaro Uribe, a través de terceras personas, le ofreció dádivas para que se retractara de las declaraciones en su contra, pues este lo señalaba de haber participado en la fundación de un bloque paramilitar en Antioquia. Monsalve (en 2018) grabó una conversación al respecto con el abogado Diego Cadena, quien al parecer le ofreció esas dádivas para que se retractara. Monsalve, preso en ese entones en la cárcel La Picota, usó reloj espía para realizar dicha grabación. 9:55 a.m. Se suspende la audiencia temporalmente por una falla técnica en la transmisión. 9:50 a.m. En el caso del testigo Eurídice Cortés Velasco (alias “Diana”), exparamilitar del bloque Cacique Pipintá de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), el Tribunal también revocará la condena a Uribe por el caso de soborno. 9:35 a.m. Para el Tribunal, el testigo Carlos Enrique Vélez Ramírez nunca mencionó a Uribe como responsable de los pagos, “reconociendo el propio Vélez que desconocía el origen del dinero”, dijo el magistrado. “La sala revocará la condena impuesta a Álvaro Uribe como determinador penal del caso del soborno en el caso de Carlos Enrique Vélez”, añadió, y expresó que se compulsará copia para investigarlo por falso testimonio.

Álvaro Uribe Vélez fue presidente de Colombia por dos periodos consecutivos, entre 2002 y 2010. IMAGEN DE EL COLOMBIANO.

9:15 a.m. El Tribunal analiza los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal, frente a la controversia de si en el juicio oral se demostró efectivamente la comisión de ese par de crímenes. Recordó que algunos testimonios de testigos fueron controvertidos por las partes, tras considerarlos falsos y/o contradictorios. La Defensa dijo que no se probó que los testigos hubieran sido inducidos para faltar a la verdad y negó la existencia de dolo por parte de Uribe, y que los pagos los hizo Diego Cadena de manera autónoma, sin que su cliente lo supiera. Indicó que dichos giros fueron por “razones humanitarias”, no sobornos. La Fiscalía sostuvo que sí presentó pruebas suficientes para demostrar esos sobornos, con actas de giros, visitas carcelarias e interceptaciones telefónicas. Los representantes de las víctimas insistieron en que el abogado Cadena ofreció dinero a los testigos Carlos Enrique Vélez Ramírez (alias “Víctor”) y Pablo Hernán Sierra García (“Alberto Guerrero” o “Pipintá”) para que declararan en contra del congresista Iván Cepeda. 9:00 a.m. El magistrado, citando a Álvaro Uribe, recordó en su lectura que este había pedido la exclusión del expediente de las conversaciones suyas con el abogado Diego Cadena, por considerar que fueron obtenidas de manera ilegal, violando el secreto profesional entre un abogado y su cliente. La Fiscalía, por su parte, se negó a esta petición, dado que existía una orden judicial que legalizaba esta interceptación y que el contenido de las conversaciones daba indicios válidos de la supuesta comisión de delitos. 8:35 a.m. El magistrado analiza la orden de interceptar la línea telefónica de Nilton Córdoba Manyoma, con la que al final los investigadores terminaron interceptando el celular de Álvaro Uribe. A juicio de la defensa del procesado, esto fue un error malintencionado, por lo que las pruebas recaudadas en ese procedimiento debieron ser anuladas. Por su parte, leyó el magistrado, la Fiscalía expuso que la Corte Suprema de Justicia ya había descartado la mala fe en este caso. Y que esa interceptación a Nilton Córdoba generó un hallazgo casual de la presunta participación de Uribe en el caso de los sobornos, lo que contribuyó a guiar la investigación. En su análisis, el Tribunal encontró que en el expediente hay información contradictoria frente a este tema, pues en unos folios se menciona esta situación como “un hallazgo casual”, pero en otros está consignado como una interceptación directa hacia Álvaro Uribe. “Se concluye que hubo vulneración al derecho a la intimidad (...). La interceptación se basó en una información errónea, nunca existió orden judicial dirigida a interceptar el teléfono de Uribe Vélez. Hubo falta de diligencia en la interceptación”, leyó el magistrado. Añadió que a los investigadores les faltó diligencia para verificar ambos números, dado que ya sabían el teléfono del expresidente desde 2017. “El informe policial indujo a error al vincular la línea con el indiciado (...). No se agotaron actos previos para verificar la interceptación (...). La ausencia de dolo no legitima la invasión de la privacidad”, ratificó el togado. En consecuencia, se eliminará del acerbo probatorio la evidencia obtenida de esa interceptación en 2018. 8:20 a.m. El magistrado Merchán comienza haciendo un resumen de la sustentación de la apelación que presentó la defensa del presidente Álvaro Uribe Vélez. Entre los elementos resaltados, destacó que los abogados del expresidente cuestionaron que debía anularse el fallo porque la juez de primera instancia no leyó de forma completa el pronunciamiento de más de 1.000 páginas, sino un resumen de 100, lo que evitó conocer la argumentación completa. Por su parte, la Fiscalía y la Defensa de las víctimas recalcó que esa lectura parcial ya había sido acordada por las partes. El Tribunal concluyó que en este caso no se aplica la nulidad, ya que el fallo fue entregado a las partes de manera íntegra y que las normas vigentes no obligan a una lectura completa en la audiencia pública.

8:11 a.m.

El magistrado Merchán asegura que la nueva decisión tiene 700 páginas, por lo que harán un resumen.

8:00 a.m.

Comienza la sesión.