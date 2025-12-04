La historia del exagente del DAS que habría sacado de Palacio a la mano derecha de Petro

Basta recorrer los pasillos de la Casa de Nariño para encontrar un nuevo escándalo. Nuevamente está metido el círculo más cercano al presidente Gustavo Petro en una trama, que si no fuera por la opacidad y el caos, parecería una buena película de detectives. En este caso, aquella frase tan común de que la realidad supera la ficción se queda corta.
Angie Rodríguez, la saliente directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), reveló este miércoles que recibió amenazas contra su familia y que el pasado 21 de noviembre cinco hombres encapuchados se metieron en la casa de sus padres ubicada en la localidad Rafael Uribe Uribe en Bogotá.
Según la funcionaria, no se llevaron ningún objeto de valor, sino que “destrozaron” la vivienda por dentro y buscaron carpetas con documentos. “Según análisis que me han suministrado, no fue delincuencia común y tendrían inteligencia (sic)”, dijo en un comunicado y añadió: “Durante la hora y 12 minutos que los cinco hombres estuvieron atentando contra mi casa no se llevaron ningún objeto salvo una bolsa azul con documentos personales que podrían ser mal utilizados a través de más montajes de los que he sido víctima”.
Tres videos y una fotografía, conocidos por EL COLOMBIANO, son las pruebas que la funcionaria presentó ante la Dijin de la Policía y la Fiscalía.
La politóloga, que aterrizó como la mano derecha de Petro en Palacio en febrero de este año, dijo que por esta situación “me veo obligada a sacar a mi hijo del país. (...) estos hechos lo que muestran es el afán de dañarme por el trabajo que junto al presidente Gustavo Petro he realizado día a día (sic)”. Y finalizó diciendo que tiene información según la cual algunas personas “presuntamente se reunieron para sacarme de la Presidencia”.
Andrés Idárraga, secretario de Transparencia de la Presidencia –que está como ministro de Justicia encargado por estos días– publicó un mensaje en X que al interior de Palacio, según fuentes, leyeron con pinzas: “Situaciones como las que narra Angie Rodríguez están llenas de suspicacias: ¿por qué solo se llevaron documentos? ¿Por qué solo los de ella y no los de sus padres? ¿Cinco hombres con sus rostros bien ocultos y con guantes para hurtar una vivienda en un barrio popular? Un robo muy sofisticado para ser ‘delincuencia común’”, dijo el funcionario y concluyó, sin profundizar, que “las conspiraciones contra altos funcionarios del gobierno nos acechan”.