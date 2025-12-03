Deportes Tolima es el primer clasificado a la final de la Liga Betplay y espera rival

Deportes Tolima sabía que el empate en la quinta fecha de los cuadrangulares le daba el punto que necesitaba para ser finalista y lo logró, en su visita al Bucaramanga, en el estadio Américo Montanini, que fue una caldera en apoyo a los Leopardos.
En un duelo luchado, el cuadro que dirige Lucas González buscó el arco de Aldair Quintana que respondió en los momentos que fue exigido, y aunque Bucaramanga también intento buscar el triunfo que le permitiera mantener opción matemática de clasificar, no pudo batir la muralla defensiva de los Pijaos.