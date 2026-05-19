Ébola: medio siglo de un virus letal que sigue poniendo en alerta al mundo

Durante casi 50 años, el ébola ha sido uno de los virus más temidos del planeta. Su nombre quedó ligado a imágenes de hospitales improvisados, médicos cubiertos con trajes herméticos y aldeas aisladas por cuarentenas en medio de la selva africana. Pero detrás de cada brote también existe otra historia: la de científicos, epidemiólogos y trabajadores humanitarios que han recorrido zonas de guerra, regiones mineras y pueblos remotos para intentar entender cómo detener un virus capaz de matar hasta al 90% de quienes infecta.
La historia comenzó oficialmente en 1976, cerca del río Ébola, en la entonces Zaire —hoy República Democrática del Congo (RDC)—. Allí, el joven microbiólogo congoleño Jean-Jacques Muyembe fue enviado a investigar una extraña enfermedad hemorrágica que estaba acabando con decenas de personas en la aldea de Yambuku. Sin equipos de protección adecuados y sin saber exactamente qué enfrentaba, tomó muestras de pacientes y las envió a laboratorios en Bélgica. El mundo acababa de descubrir el virus del ébola.
Desde entonces, la enfermedad ha reaparecido una y otra vez en África central y occidental. La RDC ha sufrido al menos 17 brotes distintos desde el hallazgo inicial. También han registrado epidemias países como Uganda, Sudán, Guinea, Sierra Leona y Liberia. En total, se estima que más de 15.000 personas han muerto por diferentes cepas del virus en el último medio siglo.