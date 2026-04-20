Amenaza contra Alejandro Char, alcalde de Barranquilla, habría surgido de la cárcel El Barne

La amenaza en contra del alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, al parecer salió desde la penitenciaría de El Barne, un complejo de mediana seguridad integrado a la cárcel de Cómbita, en el departamento de Boyacá.
Así lo expresó el ministro del Interior, Armando Benedetti, durante una visita a la capital del Atlántico, este lunes.
“Esto viene de un procurador que estuvo hablando con un preso de la cárcel de El Barne y, a su vez, un coronel. No voy a decir el nombre para no meter en problema a nadie. El coronel fue y le avisó directamente al alcalde (...). Debió informarle a los generales y al gobierno central para tomar las medidas pertinentes, pero eso fue lo que sucedió”, expresó el funcionario.
Añadió que “también parece que desde otras cárceles se ha estado mandando amenazas en contra del alcalde Char”.