Petro, sin argumentos: jueces validaron el 100% del escrutinio presidencial y reclamaciones no superaron el 0,7 %

La Registraduría Nacional del Estado Civil informó este miércoles 3 de junio que el conteo definitivo de los votos para la Presidencia de la República terminó de manera oficial en todo el territorio nacional y en los consulados en el exterior, tras la primera vuelta. Tras finalizar el 100% del proceso a cargo de los jueces, el balance oficial reveló un panorama de estabilidad, donde las reclamaciones presentadas por las diferentes fuerzas políticas no superaron el 0,7% del total de las mesas instaladas en el país, dejando atrás cualquier posibilidad de presunto fraude, como señalaron algunos sectores. Le puede interesar: El exministro Wilson Ruiz presentó acción popular contra Petro por presunta participación electoral a favor de Cepeda

Luego de la primera vuelta presidencial, la segunda quedó programada para el próximo domingo 21 de junio, entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda. FOTO: Colprensa, Getty y Registraduría

“Quiero informar que se ha culminado el 100% del escrutinio que llevan a cabo jueces de la República en todo el territorio nacional, así como también se ha consolidado la información de las mesas de votación en el exterior”, expresó el registrador Hernan Penagos. El funcionario destacó la eficiencia con la que se llevó a cabo esta etapa del proceso electoral, por lo que expresó su agradecimiento por la labor desempeñada por los jueces en las cerca de 3.000 comisiones escrutadoras que operaron a nivel nacional para garantizar la revisión de los sufragios. “Igualmente, destacar que las reclamaciones presentadas no superaron el 0.7% de las cerca de 122.000 mesas instaladas en toda Colombia”, señaló el registrador.

Una convocatoria técnica por la transparencia en los resultados

Con el fin de revisar el detalle de las jornadas, la Registraduría Nacional extendió una invitación formal para este jueves en su sede central. El objetivo de este encuentro es presentar de forma clara la información de los puestos y mesas de votación. La convocatoria está dirigida a las organizaciones políticas, misiones de observación electoral y a los órganos de control del Estado, integrados por la Fiscalía General de la Nación, la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación. Estos datos, según precisó la entidad electoral, corresponden a los mismos archivos que fueron puestos a disposición de los auditores de los partidos políticos desde el pasado 26 de mayo. “Esto significa que se llevó a cabo un muy buen conteo de mesa por parte de los jurados de votación en presencia de los testigos, que el preconteo se consolidó de una manera eficiente y que el escrutinio se llevó a cabo con mucho juicio y rigor”, sostuvo Penagos.

El calendario de la segunda vuelta entre Abelardo y Cepeda

Tras la consolidación de estos resultados de la primera jornada, la organización electoral ratificó que ya se avanza en los preparativos logísticos y de planeación para la segunda vuelta presidencial. “Quiero finalmente agradecer a jueces de la República y funcionarios judiciales que con tanto empeño han sacado adelante este escrutinio y permitido que podamos avanzar rápidamente a poner a punto las elecciones de la segunda vuelta”, concluyó el registrador. Los ciudadanos aptos para votar en el extranjero iniciarán su participación el próximo lunes 15 de junio. Por su parte, la jornada electoral definitiva dentro del territorio colombiano se llevará a cabo el domingo 21 de junio, de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. También le puede interesar: Denuncian a Gustavo Petro ante la MOE por hacer “intervención política” y poner en riesgo la contienda electoral

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