Petro, sin argumentos: jueces validaron el 100% del escrutinio presidencial y reclamaciones no superaron el 0,7 %

La Registraduría Nacional del Estado Civil informó este miércoles 3 de junio que el conteo definitivo de los votos para la Presidencia de la República terminó de manera oficial en todo el territorio nacional y en los consulados en el exterior, tras la primera vuelta.
Tras finalizar el 100% del proceso a cargo de los jueces, el balance oficial reveló un panorama de estabilidad, donde las reclamaciones presentadas por las diferentes fuerzas políticas no superaron el 0,7% del total de las mesas instaladas en el país, dejando atrás cualquier posibilidad de presunto fraude, como señalaron algunos sectores.
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