¿Y el supuesto fraude del que habló Petro sin sustento? Preconteo de votos en Antioquia coincidió 100% con el escrutinio

La Registraduría Nacional de la Nación –en la audiencia pública de escrutinios realizada en Plaza Mayor, ayer 2 de junio– dio a conocer los resultados del departamento en la pasada Primera Vuelta, tras el cierre del escrutinio general y el cómputo total de votos. La principal novedad fue la coincidencia exacta entre las mesas escrutadas e informadas en el preconteo, con un total de 15.801 mesas, cifra que fue la misma registrada en la publicación oficial de resultados.

Otro asunto que resaltó en la audiencia es que en la pasada jornada electoral no se presentaron reclamaciones por presuntos fraudes en el desarrollo de la votación. Sin embargo, según comentaron desde la Registraduría, se habían radicado cinco reclamaciones extemporáneas en los municipios de Guarne, Envigado, Bello, Carmen de Viboral e Itagüí. Estas solicitudes deberán ser resueltas por el Consejo Nacional Electoral (CNE), al no haberse presentado dentro de los tiempos establecidos.

Este elemento dio estabilidad al cierre del proceso, al no presentarse variaciones entre el avance del escrutinio y el consolidado final.

El dato es relevante si se tiene en cuenta que esto dejaría por el piso los supuestos “fraudes” que se habrían dado en el departamento y que tanto señalaban los seguidores de Iván Cepeda.

A pesar de la consistencia en el número de mesas procesadas, durante la revisión de los documentos electorales se presentaron algunas novedades que fueron objeto de análisis por parte de las comisiones escrutadoras.

La Registraduría detalló que se registraron 17 actas con menos de dos firmas de jurados, situación que requiere verificación especial dentro del proceso electoral y posible anulación de las mismas.

Asimismo, se identificaron 204 actas con tachaduras o enmendaduras, las cuales serán evaluadas para determinar si las correcciones afectaban la claridad o confiabilidad de los resultados consignados.

De igual forma, se reportaron 23 sobres en mal estado, lo que implicará la revisión de su contenido para establecer si existe afectación en la cadena de custodia o en la integridad de los documentos electorales.

Petro, sin argumentos: jueces validaron el 100% del escrutinio presidencial y reclamaciones no superaron el 0,7 %

En términos generales, las autoridades explicaron que estos tipos de inconsistencias no implican automáticamente la nulidad de los resultados, sino que deben ser evaluadas caso por caso.

Las tachaduras, por ejemplo, pueden ser válidas si permiten verificar la información con otros formularios oficiales como el E-14 o el E-24. Y en el caso de los sobres en mal estado, se revisa si existen indicios de manipulación o si el contenido permanece íntegro y verificable.

De acuerdo con el procedimiento electoral, las actas con novedades, inconsistencias o solicitudes de revisión serán igualmente trasladadas al CNE para su evaluación y decisión final, conforme a la normativa vigente.

Finalizado el escrutinio general, el cómputo de votos arrojó que Iván Cepeda Castro obtuvo 806.959 votos; y Abelardo de la Espriella 1.725.297 votos del total de 3.108.951 votos por candidatos.

Además, se registraron 60.490 votos en blanco, 31.045 votos nulos y 9.906 votos no marcados.

Las autoridades destacaron que el cierre del escrutinio se dio sin alteraciones estructurales en la información consolidada, manteniendo la correspondencia entre las mesas escrutadas y las reportadas oficialmente.