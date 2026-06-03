La Selección Colombia emprende el viaje para el Mundial este jueves: ¿a qué horas y cuál es su itinerario?

La cuenta regresiva terminó. Después de despedirse de la afición colombiana con una victoria en Bogotá, la selección Colombia ya tiene definido su itinerario rumbo a la Copa del Mundo de 2026. El equipo dirigido por el argentino Néstor Lorenzo viajará este jueves 3 de junio desde la capital del país hacia San Diego, California, a las 2:00 p.m., donde disputará su último partido amistoso antes del inicio oficial del torneo.
La Tricolor afrontará en territorio estadounidense un encuentro de preparación frente a Jordania, considerado el examen final antes de entrar definitivamente en modo Mundial. Será la última oportunidad para ajustar detalles tácticos, evaluar variantes y consolidar el grupo que representará al país en la máxima cita del fútbol.
Tras ese compromiso, la delegación colombiana se trasladará directamente a Guadalajara, ciudad que servirá como sede de concentración y base de operaciones durante la fase de grupos del campeonato. Desde allí, el equipo preparará cada uno de sus compromisos con la ilusión de protagonizar una actuación histórica.