La Selección Colombia emprende el viaje para el Mundial este jueves: ¿a qué horas y cuál es su itinerario?

Tras ese compromiso, la delegación colombiana se trasladará directamente a Guadalajara, ciudad que servirá como sede de concentración y base de operaciones durante la fase de grupos del campeonato. Desde allí, el equipo preparará cada uno de sus compromisos con la ilusión de protagonizar una actuación histórica.

La Tricolor afrontará en territorio estadounidense un encuentro de preparación frente a Jordania, considerado el examen final antes de entrar definitivamente en modo Mundial. Será la última oportunidad para ajustar detalles tácticos, evaluar variantes y consolidar el grupo que representará al país en la máxima cita del fútbol.

La cuenta regresiva terminó. Después de despedirse de la afición colombiana con una victoria en Bogotá, la selección Colombia ya tiene definido su itinerario rumbo a la Copa del Mundo de 2026. El equipo dirigido por el argentino Néstor Lorenzo viajará este jueves 3 de junio desde la capital del país hacia San Diego, California, a las 2:00 p.m., donde disputará su último partido amistoso antes del inicio oficial del torneo.

Aunque cientos de aficionados han manifestado su intención de acompañar al equipo en las horas previas al viaje, el contacto con los jugadores será muy limitado. Actualmente, la selección se encuentra hospedada en un hotel del sector de Corferias, donde algunos seguidores ya comenzaron a acercarse con la esperanza de observar de lejos a sus ídolos y despedirlos antes de la aventura mundialista.

Sin embargo, no existe una actividad oficial de encuentro con los aficionados ni una despedida organizada por parte del plantel. Además, en el aeropuerto la delegación utilizará zonas privadas de embarque, por lo que el acceso directo a los futbolistas será prácticamente imposible.

Con las maletas listas, un grupo competitivo y la ilusión intacta, la Tricolor emprenderá un viaje que podría marcar una nueva página en la historia del fútbol colombiano. El primer destino será San Diego; luego Guadalajara. Y finalmente llegará el momento más esperado: el debut mundialista en el mítico Estadio Azteca.

La Selección iniciará oficialmente su camino en la Copa del Mundo el miércoles 17 de junio de 2026 frente a Uzbekistán en Ciudad de México. El compromiso se disputará a las 9:00 p.m. (hora colombiana) en uno de los escenarios más emblemáticos del fútbol mundial.

Seis días después, el martes 23 de junio, el combinado nacional enfrentará a la República Democrática del Congo en el Estadio Akron de Guadalajara, también a las 9:00 p.m. hora colombiana. El conjunto africano logró su clasificación tras imponerse en el repechaje intercontinental y será uno de los rivales que buscará sorprender en el grupo.

El tercer y último compromiso de la fase inicial será, en el papel, el más exigente. Colombia se medirá ante Portugal el sábado 27 de junio en el Hard Rock Stadium de Miami, a partir de las 6:30 p.m. (hora Colombia), en un duelo que podría definir el futuro de ambos seleccionados en el torneo.

Antes del viaje, Néstor Lorenzo reconoció que todavía existen aspectos por corregir, aunque se mostró optimista con el crecimiento colectivo del equipo en los próximos días.

“Creo que tenemos que mejorar muchas cosas, pero que con el correr de los días y de estar juntos vamos a estar bien. Tengo fe de que vamos a llegar muy bien”, afirmó el entrenador argentino.

El técnico también envió un mensaje directo para los millones de colombianos que sueñan con ver a la Tricolor protagonizando una destacada actuación en el Mundial. “Le agradecemos a la gente, vamos a dar lo mejor para llevar a Colombia a lo más alto”.