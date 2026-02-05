Cepeda fuera de la consulta: el remezón que pone a prueba la unidad del petrismo; ¿quién capitaliza la crisis?

La decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de dejar por fuera a Iván Cepeda de la consulta interpartidista del 8 de marzo no solo representa un duro golpe para su aspiración presidencial. Implica también un portazo para la unidad de sectores de izquierda y abre la puerta a una cada vez más estrepitosa guerra en el corazón del petrismo. La mentada cohesión de la que se jactaba el progresismo, ahora –a un mes de las elecciones legislativas–, está en jaque.
