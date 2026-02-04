¿Control de precios? Gremios estallan contra la SIC tras solicitudes de información a empresas del país

El clima de negocios en Colombia tomó un tinte de incertidumbre tras la decisión de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) de lanzar una ofensiva de fiscalización sin precedentes sobre las finanzas de las empresas. La entidad comenzó a exigir información detallada sobre cómo las compañías definen sus precios, qué márgenes de ganancia manejan y cómo aplican sus esquemas de descuentos.
Esta medida, que la SIC justifica como un “estricto control” para evitar abusos tras el alza del 23,7% del salario mínimo, fue recibida por los gremios empresariales como un acto de “animadversión” y una amenaza directa a la propiedad privada.
La polémica no es menor, pues el requerimiento de la entidad consta de siete solicitudes técnicas y jurídicas de alta complejidad. La SIC no solo quiere saber el precio final al consumidor, sino que indaga en los algoritmos, modelos de costos de importación, logística y el impacto de la volatilidad del dólar en cada producto.
Incluso, la entidad busca entender si las empresas usan los niveles de inventario para manipular los precios. Para los representantes de los empresarios, estas preguntas no son una simple vigilancia, sino un intento de “coadministración” estatal que vulnera el artículo 333 de la Constitución Política, el cual consagra la libertad de empresa.