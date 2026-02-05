¿Roy se queda solo? Romero y Cristo no irían a la consulta de marzo y apoyarían Iván Cepeda

Cuando el Consejo Nacional Electoral (CNE) anunció que Iván Cepeda quedaría excluido de las consultas interpartidistas que se realizarán este 8 de marzo, su respuesta fue clara y automática: sabotaje. Roy Barreras, líder del Frente por la Vida, la consulta de izquierda, calificó la medida como un “golpe a la democracia”; sin embargo, desde su misma orilla política han llegado voces de duda y rechazo. Lea más: Nuevos líos y dudas sobre empresas “fantasma” y sin ingresos que donaron plata a Cepeda y Corcho Desde la perspectiva de Barreras, el camino es seguir adelante con la consulta, incluso sin Cepeda en ella. “Lo que tenemos que hacer ahora es fortalecer nuestra consulta con nuevos protagonistas”, dijo. Pero, desde la perspectiva del Pacto Histórico, el camino más “digno” y correcto sería ir directamente a primera vuelta con Cepeda, quien obtuvo más de un millón y medio de votos en octubre cuando se midió frente a Corcho y Quintero.

El exgobernador de Nariño, Camilo Romero, uno de los miembros de la consulta, dijo que “Roy Barreras no representa al progresismo”. Romero hace parte del Pacto y, según fuentes de la colectividad consultadas por EL COLOMBIANO, no participaría en la consulta de Barreras. ¿La razón? No quiere enfrentar un posible escenario en el que gane la consulta y deba medirse en primera vuelta frente a Cepeda, su compañero de partido.

Por otro lado, Juan Fernando Cristo —otro de los miembros ya inscritos en el Frente— llegaría a apoyar la campaña de Cepeda, según lo que fuentes de la colectividad le contaron a EL COLOMBIANO. Además, en conversación con RCN Noticias, el candidato aseguró que “no ve muy clara” la posibilidad de ir a consulta sin Cepeda. En su cuenta de X, además, aseguró que ya está evaluando si participará o no en la contienda tras el veredicto del CNE.

A pesar de los rechazos, Barreras sigue firme en su decisión de ir a consulta. Pero, ¿Por qué? La pretensión salta a la vista: aunque no registra ni el 1 % de intención de voto (0,7 % según una reciente encuesta de Guarumo y Ecoanalítica), Barreras podría ser el gran ganador en el mecanismo y anotarse un golpe en materia de visibilidad e impacto con miras a consolidar su candidatura. De hecho, tras la salida de Cepeda, Barreras intentó fortalecer su consulta con otros nombres, como el del excanciller Luis Gilberto Murillo, a quien invitó a participar: “Inscribámonos mañana (este jueves 5 de febrero)”, le dijo el dirigente, quien recientemente sumó a su equipo de asesores a cuestionados personajes como el catalán Xavier Vendrell, el español Antonio Solá y los argentinos Marco Cartolano y Ángel Beccassino.

Esta circunstancia –tener a Cepeda fuera del escenario– “le puede dar más chance a Roy Barreras para crecer en el tiempo que queda”, explicó Gustavo Duncan, doctor en Ciencias Políticas y profesor de la Universidad Eafit. Con todo, de materializarse, la consulta de la izquierda también podría sufrir un riesgo en materia electoral ante la ausencia de un peso pesado como Cepeda. “Pierde, porque la fuerza electoral de Cepeda sí va a afectar la cantidad de votos que pueda sacar la consulta”, sostuvo a su turno Daniel Yepes Naranjo, politólogo experto en Comunicación Política. Por el momento, voces como la de Gabriel Becerra y Wilson Arias invitaron a Barreras a desistir de su consulta.

Desde Cepeda, por otro lado, la posición tiene pinta menos conciliadora: “No hacemos política con danzas de miles de millones de pesos, no hacemos pactos truculentos con las maquinarias politiqueras, no hacemos política del triste espectáculo de disfrazarse de pueblo”, dijo el candidato el martes, en un mitín en Bogotá. El miércoles, tras conocerse la decisión del CNE, Cepeda publicó un video en que señaló que la decisión del CNE violó los derechos de los ciudadanos que votaron por él en octubre, y que eso configuraría un hecho sin precedentes. En contexto: Caso Iván Cepeda: ¿Está inhabilitado para participar en la consulta de marzo? ”Desde que a mediados del año anterior emprendimos la creación de nuestra colectividad se ha desatado una cadena de maniobras de asedio jurídico, político y mediático que buscan frustrar nuestro proyecto y nuestra candidatura a la Presidencia de la República. Ese asedio forma parte de un plan de persecución más amplio que también incluye ataques contra el Gobierno, contra sus logros y contra la figura del presidente Gustavo Petro Urrego”, aseguró.

Para el candidato, excluirlo de los comicios de marzo también violaría sus derechos políticos y los de su partido. En esa línea, anunció que irá directamente a primera vuelta “ante la arbitraria decisión del Consejo Nacional Electoral que viola los derechos del Pacto Histórico y de millones de ciudadanas y ciudadanos”. Y agregó: ”Nos retiramos de la consulta del 8 de marzo. Yo me inscribiré en los próximos días para la primera vuelta y allí derrotaremos a nuestros adversarios, a quienes les decimos que entendemos sus miedos”, dijo, asegurando, sin pruebas, que la decisión no sería jurídica (como justificó el CNE) sino política. Mientras tanto, el presidente Gustavo Petro calificó la medida como “un golpe electoral”, manteniéndose en la misma línea discursiva de Cepeda sobre un supuesto saboteo.